Alerta en el Mar Argentino: detectaron un buque extranjero pescando ilegalmente dentro de la zona exclusiva

Navegó a gran velocidad por un sector no permitido. Tenía bandera de Vanuatu, un país del este de Oceanía.

Hoy 05:30

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó en la Zona Económica Exclusiva Argentina a un buque pesquero perteneciente a la República de Vanuatu, un país compuesto por islas y ubicado en el este de Oceanía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El navío, que fue identificado como el Bao Feng, habría estado realizando tareas que compatibles con la pesca por arrastre, según informó Prefectura en base a su velocidad de desplazamiento.

Para la detección del buque fue fundamental el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica implementada por el ministerio de Seguridad que integra diferentes sistemas de información para vigilar los movimientos de los barcos.

El sistema, líder en el sector y que es utilizado por el personal de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Institución, permitió detectar el buque extranjero en forma electrónica cuando estaba ingresando a la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Según se indicó, el suceso ocurrió el sábado en horas de la tarde. El buque se mantuvo en el sector por aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad menor a 4 nudos. Desde Prefectura indicaron que, acorde la normativa pesquera argentina, esa velocidad permite presumir que la embarcación se encontraría realizando tareas de pesca.

Según informa el Servicio de Hidrografía Naval Argentino, la Zona Económica Exclusiva está determinada por el El artículo 5° de la Ley 23.968 y se extiende "más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base".

Desde la entidad indican además que en la Zona Económica Exclusiva, la Nación "ejerce derechos de soberanía para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho del mar, y con respecto a otras actividades, con miras a la exploración y explotación económicas de la zona".

Según se informó desde prefectura, la incursión de este sábado se corresponde con una infracción a la ley N° 24.922 de Régimen Federal De Pesca.