Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ENE 2026 | 25º
X
Locales

Conocimos a Pancho: un potrillo rescatado que hoy es feliz en una granja familiar

Rescatado tras nacer ciego y ser abandonado, Pancho encontró una nueva oportunidad en la Granja Estilo Campo, un espacio santiagueño dedicado al cuidado de los animales y la educación ambiental.

Hoy 21:40

La Granja Estilo Campo abrió sus puertas a Diario Panorama para compartir una historia que conmueve y enseña. Se trata de Pancho, un caballito que nació ciego y fue descartado por sus dueños originales debido a su discapacidad. Hoy, gracias al compromiso y el amor de quienes lo cuidan, Pancho vive protegido y acompañado, como parte de una gran familia.

Granja Granja

Un espacio para aprender y conectar con la naturaleza

Ubicada en la Ruta 9, la granja alberga una amplia diversidad de animales: gansos, gallinas, caballos, burros, vacas y muchas otras especies que reciben cuidados diarios. El lugar está abierto al público y propone recorridos guiados a cargo de sus dueños, donde grandes y chicos pueden conocer de cerca a los animales y aprender sobre su bienestar.

La experiencia se completa con un patio para compartir mate en familia, talleres para niños —como la elaboración de pan casero—, un rincón científico y caminatas guiadas por el monte protegido que conservan, con el objetivo de promover el respeto por la flora y la fauna local.

La historia de Pancho

Durante la visita, Vicky y Luciano, integrantes de la Granja Estilo Campo, contaron cómo Pancho llegó al lugar. Tras nacer ciego, fue abandonado. Personas que pasaban por la zona lo encontraron, lo llevaron a un veterinario para su atención inicial y, finalmente, la granja decidió adoptarlo y brindarle los cuidados necesarios para una vida digna y segura.

Granja Granja

Desde entonces, Pancho se integró a la rutina de la granja y se convirtió en un símbolo del trabajo silencioso y constante que realizan para proteger a los animales y concientizar sobre el cuidado responsable.

Compromiso cotidiano

Quienes sostienen la granja, trabajan incansablemente todos los días para preservar la naturaleza, enseñar buenas prácticas ambientales y ofrecer un espacio educativo para los santiagueños que deseen visitarla. La propuesta busca generar conciencia desde la experiencia directa, el contacto respetuoso y el aprendizaje compartido.

Granja Granja

Desde Diario Panorama agradecemos la invitación y la confianza para conocer este lugar y contar una historia que inspira: la de Pancho y la de una comunidad que demuestra que cuidar la vida, en todas sus formas, es posible.

TEMAS Animales Granja Estilo Campo No al maltrato animal Fauna Flora Pancho

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un verdadero partidazo, Barcelona le ganó al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España
  2. 2. Un joven de 24 años murió desangrado tras ser brutalmente atacado en el interior provincial
  3. 3. Bº Huaico Hondo: intentó esquivar una moto, chocó un poste y casi termina dentro del canal
  4. 4. Central Argentino le ganó a Comercio en el Raúl Adolfo Seijas y jugará la Quinta Ronda
  5. 5. Vélez aguantó la ventaja en Catamarca ante Independiente y clasificó a la Quinta Ronda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT