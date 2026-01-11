Conocimos a Pancho: un potrillo rescatado que hoy es feliz en una granja familiar

Rescatado tras nacer ciego y ser abandonado, Pancho encontró una nueva oportunidad en la Granja Estilo Campo, un espacio santiagueño dedicado al cuidado de los animales y la educación ambiental.

La Granja Estilo Campo abrió sus puertas a Diario Panorama para compartir una historia que conmueve y enseña. Se trata de Pancho, un caballito que nació ciego y fue descartado por sus dueños originales debido a su discapacidad. Hoy, gracias al compromiso y el amor de quienes lo cuidan, Pancho vive protegido y acompañado, como parte de una gran familia.

Un espacio para aprender y conectar con la naturaleza

Ubicada en la Ruta 9, la granja alberga una amplia diversidad de animales: gansos, gallinas, caballos, burros, vacas y muchas otras especies que reciben cuidados diarios. El lugar está abierto al público y propone recorridos guiados a cargo de sus dueños, donde grandes y chicos pueden conocer de cerca a los animales y aprender sobre su bienestar.

La experiencia se completa con un patio para compartir mate en familia, talleres para niños —como la elaboración de pan casero—, un rincón científico y caminatas guiadas por el monte protegido que conservan, con el objetivo de promover el respeto por la flora y la fauna local.

La historia de Pancho

Durante la visita, Vicky y Luciano, integrantes de la Granja Estilo Campo, contaron cómo Pancho llegó al lugar. Tras nacer ciego, fue abandonado. Personas que pasaban por la zona lo encontraron, lo llevaron a un veterinario para su atención inicial y, finalmente, la granja decidió adoptarlo y brindarle los cuidados necesarios para una vida digna y segura.

Desde entonces, Pancho se integró a la rutina de la granja y se convirtió en un símbolo del trabajo silencioso y constante que realizan para proteger a los animales y concientizar sobre el cuidado responsable.

Compromiso cotidiano

Quienes sostienen la granja, trabajan incansablemente todos los días para preservar la naturaleza, enseñar buenas prácticas ambientales y ofrecer un espacio educativo para los santiagueños que deseen visitarla. La propuesta busca generar conciencia desde la experiencia directa, el contacto respetuoso y el aprendizaje compartido.

Desde Diario Panorama agradecemos la invitación y la confianza para conocer este lugar y contar una historia que inspira: la de Pancho y la de una comunidad que demuestra que cuidar la vida, en todas sus formas, es posible.