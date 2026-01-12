El tiempo para este lunes 12 de enero en Santiago del Estero: calor intenso y cielo nublado marcarán el inicio de la semana

l Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 12 de enero una jornada calurosa, con nubosidad persistente y sin lluvias, mientras que el martes podría cerrar con tormentas aisladas durante la noche.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 12 de enero Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por el calor intenso, con una temperatura máxima de 37°C y una mínima de 21°C.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Durante toda la jornada se espera cielo nublado, sin probabilidades de precipitaciones, lo que mantendrá un ambiente pesado y sofocante, típico de esta época del año en la provincia.
En tanto, de acuerdo al pronóstico extendido, el martes continuará el tiempo caluroso, aunque con un leve descenso térmico. Para ese día se prevé una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, con cielo nublado durante todo el día.
Hacia la noche del martes podrían registrarse tormentas aisladas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.