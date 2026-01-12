Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ENE 2026 | 22º
X
Locales

El tiempo para este lunes 12 de enero en Santiago del Estero: calor intenso y cielo nublado marcarán el inicio de la semana

l Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 12 de enero una jornada calurosa, con nubosidad persistente y sin lluvias, mientras que el martes podría cerrar con tormentas aisladas durante la noche.

Hoy 01:40

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 12 de enero Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por el calor intenso, con una temperatura máxima de 37°C y una mínima de 21°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante toda la jornada se espera cielo nublado, sin probabilidades de precipitaciones, lo que mantendrá un ambiente pesado y sofocante, típico de esta época del año en la provincia.

En tanto, de acuerdo al pronóstico extendido, el martes continuará el tiempo caluroso, aunque con un leve descenso térmico. Para ese día se prevé una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, con cielo nublado durante todo el día.

Hacia la noche del martes podrían registrarse tormentas aisladas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí. 

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conocimos a Pancho: un potrillo rescatado que hoy es feliz en una granja familiar
  2. 2. Luego de los dichos de Trump, Cuba activó ejercicios militares y elevó su alerta defensiva
  3. 3. Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada
  4. 4. Tres rugbiers detenidos en Pinamar por agredir a jóvenes en la calle
  5. 5. “Estamos cerrando una etapa”: el mensaje de Juliana Awada tras su separación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT