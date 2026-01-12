Lo dice la ciencia: estas son las mejores frutas para comer antes de entrenar

Son alimentos que aportan carbohidratos simples que el cuerpo puede usar como combustible inmediato, algo clave para el rendimiento físico.

¿Querés rendir mejor en tu entrenamiento sin sentir pesadez? La ciencia de la nutrición deportiva indica que comer fruta antes de entrenar puede ser una estrategia útil para aportar energía disponible de forma rápida y ligera, especialmente si la sesión va a ser de intensidad moderada a alta.

¿Por qué la fruta ayuda antes de entrenar?

El componente nutricional central que justifica comer fruta antes de entrenar son los carbohidratos, la principal fuente de energía para el músculo durante el ejercicio. Según revisiones de nutrición previa al entrenamiento, ingerir carbohidratos antes de una sesión puede mejorar el rendimiento, particularmente en entrenamientos de mayor duración o resistencia, ya que estos azúcares elevan la glucosa en sangre y proveen energía para el organismo.

Un estudio de la International Journal of Sport Nutrition dice que la clave está en elegir frutas que aporten carbohidratos de rápida digestión y que sean toleradas fácilmente por el sistema digestivo, para evitar malestar durante el entrenamiento.

Frutas recomendadas antes de entrenar

Basado en cómo funcionan los carbohidratos y en lo que la ciencia deportiva sugiere para optimizar energía preentrenamiento, estas frutas suelen considerarse buenas opciones:

Banana. Fuente fácil de carbohidratos simples y potasio, que ayuda a la función muscular y a prevenir calambres durante el esfuerzo físico. Es una opción rápida de energía si se consume entre 30 y 60 minutos antes de entrenar.

Sandía. Con alto contenido de agua y carbohidratos naturales, puede ayudar tanto con la hidratación como con la energía inmediata antes de tu sesión.

Cítricos (como naranja). Ricos en carbohidratos y vitamina C, aportan energía rápida y ayudan a la hidratación.

Berries (arándanos, frutillas, etc.). Pequeños pero densos en nutrientes y carbohidratos, son fáciles de digerir y pueden aportar energía sostenida y antioxidantes.

La evidencia en nutrición establece que el momento importa: consumir fruta 30 a 60 minutos antes del entrenamiento permite que los azúcares naturales sean absorbidos y estén disponibles como combustible cuando comenzás a ejercitarte.

Las frutas con un índice glucémico medio a bajo proporcionan energía más estable, mientras que las de mayor índice glucémico pueden dar una liberación más rápida de energía, útil justo antes de comenzar. De todos modos, la tolerancia personal es clave: algunas personas digieren mejor ciertas frutas que otras.