Globos de Oro 2026: “Hamnet” y “Una batalla tras otra” lideran una lista de premios con pocas sorpresas

La 83ª edición de los Globos de Oro dejó un panorama sin grandes giros: Hamnet, Una batalla tras otra, The Pitt y Adolescencia dominaron una ceremonia marcada por la previsibilidad.

Hoy 06:52

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebró el 11 de enero en el hotel The Beverly Hilton, con Nikki Glaser como anfitriona y una gala que transcurrió sin mayores sorpresas. Las películas 'Hamnet' y 'Una batalla tras otra' se consagraron como las grandes ganadoras, reforzando sus posibilidades de cara a los Premios Oscar, cuyas nominaciones se conocerán el 22 de enero.

En las categorías de cine, 'Hamnet', dirigida por Chloé Zhao, y 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, se llevaron los galardones principales. Anderson también fue reconocido con el premio a la mejor dirección, consolidando el dominio de su película en la noche.

En interpretación sí hubo notas inesperadas: Wagner Moura sorprendió al quedarse con el premio a mejor actor de drama por 'Agente secreto', imponiéndose sobre figuras como Oscar Isaac y Michael B. Jordan. Además, la producción brasileña ganó como mejor película de habla no inglesa.

En comedia o musical, Timothée Chalamet obtuvo el premio a mejor actor por 'Marty Supreme', en una categoría muy disputada con Leonardo DiCaprio.

El fenómeno global 'Las guerreras k-pop' triunfó en mejor película de animación y mejor canción original, confirmando su enorme impacto de público y crítica. Por su parte, 'Los pecadores' se alzó con el reconocimiento al logro cinematográfico de taquilla.

En televisión

En el apartado televisivo, la primera temporada de 'The Pitt' fue distinguida como mejor serie dramática, mientras que 'The Studio' (Apple TV+) se llevó el premio a mejor comedia.

Jean Smart celebró su tercer Globo de Oro por su trabajo en 'Hacks'.

Sin demasiadas sorpresas, la miniserie 'Adolescencia' de Netflix confirmó su excelente recepción con 4 premios, incluyendo mejor miniserie y estatuillas para sus protagonistas. Destaca el hito de Owen Cooper, quien se convirtió en el actor más joven en ganar un Globo de Oro.

En los recuentos generales, 'Una batalla tras otra' y 'Adolescencia' fueron las producciones más premiadas de la noche, con 4 galardones cada una. Netflix volvió a dominar en televisión con 5 premios, mientras que Warner Bros. encabezó las distinciones en cine con 6 estatuillas.

A continuación, la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026:

CINE

Mejor película (drama)

Frankenstein

Ganadora: Hamnet

Un simple accidente

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película (comedia o musical)

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No hay otra opción

Nouvelle Vague

Ganadora: Una batalla tras otra

Mejor actriz (drama)

Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Julia Roberts (Caza de brujas)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

Mejor actor (drama)

Joel Edgerton (Sueños de trenes)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Los pecadores)

Ganador: Wagner Moura por Agente secreto

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Mejor actriz (comedia o musical)

Ganadora: Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo (Wicked: Parte II)

Kate Hudson (Song Sung Blue, Canción para dos)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor (comedia o musical)

Ganador: Timothée Chalamet por Marty Supreme

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-hun (No hay otra opción)

Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Valor sentimental)

Ariana Grande (Wicked: Parte II)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (Weapons)

Ganadora: Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Ganador: Stellan Skarsgård por Valor sentimental

Mejor dirección

Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ryan Coogler (Los pecadores)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (Un simple accidente)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente (Francia)

No hay otra opción (Corea del Sur)

Ganadora: Agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sirât (España)

La voz de Hind (Túnez)

Mejor película de animación

Arco

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita

Elio

Ganadora: Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor guion

Ganadora: Una batalla tras otra

Marty Supreme

Los pecadores

Un simple accidente

Valor sentimental

Hamnet

Mejor banda sonora

Frankenstein

Ganadora: Los pecadores

Una batalla tras otra

Sirât

Hamnet

F1: La película

Mejor canción original

Dream as One (Avatar: Fuego y ceniza)

Ganadora: Golden (Las guerreras k-pop)

I Lied to You (Los pecadores)

No Place Like Home (Wicked: Parte II)

The Girl in the Bubble (Wicked: Parte II)

Train Dreams (Sueños de trenes)

Logro cinematográfico de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras k-pop

Misión Imposible: Sentencia final

Ganadora: Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2

TELEVISIÓN

Mejor serie (drama)

La diplomática

Ganadora: The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie (comedia)

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

Ganadora: The Studio

Mejor miniserie o antología

Ganadora: Adolescencia

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actriz (drama)

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Separación)

Helen Mirren (Tierra de mafiosos)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (La diplomática)

Ganadora: Rhea Seehorn por Pluribus

Mejor actor (drama)

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Separación)

Ganador: Noah Wyle por The Pitt

Mejor actriz (comedia)

Kristen Bell (Nadie quiere esto)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Miércoles)

Ganadora: Jean Smart por Hacks

Mejor actor (comedia)

Adam Brody (Nadie quiere esto)

Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio)

Glen Powell (Chad Powers)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jeremy Allen White (The Bear)

Ganador: Seth Rogen por The Studio

Mejor actriz (miniserie)

Claire Danes (La bestia en mí)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (El largo río de las almas)

Sarah Snook (Su peor pesadilla)

Ganadora: Michelle Williams por Dying for Sex

Robin Wright (La novia)

Mejor actor (miniserie)

Jacob Elordi (El camino estrecho)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Ganador: Stephen Graham por Adolescencia

Charlie Hunnam (Monstruo)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (La bestia en mí)

Mejor actriz de reparto

Carrie Coon (The White Lotus)

Ganadora: Erin Doherty por Adolescencia

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O'Hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Mejor actor de reparto

Ganador: Owen Cooper por Adolescencia

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Separación)

Ashley Walters (Adolescencia)

Películas más premiadas

Una batalla tras otra : 4

: 4 Hamnet, Las guerreras k-pop, Agente secreto, Los pecadores: 2

Series más premiadas

Adolescencia : 4

: 4 The Studio, The Pitt: 2

Distribuidoras destacadas (cine)

Warner Bros. : 6

: 6 Neon : 3

: 3 A24, Focus Features, Netflix: 2

Plataformas más premiadas (TV)

Netflix : 5

: 5 Apple TV+ y HBO Max : 3

y : 3 Hulu: 1

Owen Cooper en Adolescencia

