Padre heroico: se arrojó frente a un colectivo para salvar la vida de su hijo

El dramático episodio ocurrió en Ruta 9, a la altura de avenida Perón de Las Termas de Río Hondo. El hombre evitó que su hijo fuera atropellado y fue embestido por un micro sufriendo graves heridas.
Un siniestro vial ocurrido en la noche del sábado en Las Termas de Río Hondo generó gran conmoción, luego de que un hombre se arrojara frente a un colectivo para impedir que su hijo fuera atropellado. El episodio tuvo lugar alrededor de las 22:30 sobre la Ruta Nacional N.º 9, en inmediaciones de avenida Perón, una zona de importante circulación peatonal y vehicular.
De acuerdo con los datos aportados por el conductor del colectivo, Juan Pablo Tolotti García, de 46 años, el vehículo —un Mercedes Benz modelo O-500 RSD— circulaba por la ruta cuando un menor cruzó la calzada de manera imprevista. En ese momento, el padre del niño, identificado como Juan Darío Domingo, de 30 años y residente en la localidad de La Reserva, se interpuso frente al rodado en un intento urgente por protegerlo.
Como consecuencia, el hombre fue embestido y cayó con fuerza sobre el pavimento. El menor resultó ileso.
Domingo recibió atención médica inmediata y fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas. Allí fue evaluado por el Dr. Lautaro Moreno y posteriormente por el traumatólogo Dr. Mauro Santillán, quien confirmó que presenta fractura de fémur en la pierna izquierda y múltiples escoriaciones, quedando bajo observación.
La Comisaría Comunitaria N.º 40 intervino en el hecho, bajo la supervisión del fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó la participación del personal de Criminalística y el secuestro preventivo del colectivo para las pericias correspondientes, además de las actuaciones judiciales establecidas.