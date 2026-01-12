Ingresar
Policiales

Padre heroico: se arrojó frente a un colectivo para salvar la vida de su hijo

El dramático episodio ocurrió en Ruta 9, a la altura de avenida Perón de Las Termas de Río Hondo. El hombre evitó que su hijo fuera atropellado y fue embestido por un micro sufriendo graves heridas.

Hoy 07:20

Un siniestro vial ocurrido en la noche del sábado en Las Termas de Río Hondo generó gran conmoción, luego de que un hombre se arrojara frente a un colectivo para impedir que su hijo fuera atropellado. El episodio tuvo lugar alrededor de las 22:30 sobre la Ruta Nacional N.º 9, en inmediaciones de avenida Perón, una zona de importante circulación peatonal y vehicular.

De acuerdo con los datos aportados por el conductor del colectivo, Juan Pablo Tolotti García, de 46 años, el vehículo —un Mercedes Benz modelo O-500 RSD— circulaba por la ruta cuando un menor cruzó la calzada de manera imprevista. En ese momento, el padre del niño, identificado como Juan Darío Domingo, de 30 años y residente en la localidad de La Reserva, se interpuso frente al rodado en un intento urgente por protegerlo.

Como consecuencia, el hombre fue embestido y cayó con fuerza sobre el pavimento. El menor resultó ileso.

Domingo recibió atención médica inmediata y fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas. Allí fue evaluado por el Dr. Lautaro Moreno y posteriormente por el traumatólogo Dr. Mauro Santillán, quien confirmó que presenta fractura de fémur en la pierna izquierda y múltiples escoriaciones, quedando bajo observación.

La Comisaría Comunitaria N.º 40 intervino en el hecho, bajo la supervisión del fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó la participación del personal de Criminalística y el secuestro preventivo del colectivo para las pericias correspondientes, además de las actuaciones judiciales establecidas.

