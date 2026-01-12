Deportistas santiagueños obtuvieron su “Reconocimiento verde”

Durante el encuentro de Santiago es tu Río, autoridades municipales y provinciales reconocieron el esfuerzo, compromiso y el valor del rol social que pregonan deportistas locales.

Hoy 07:59

En el marco de la nueva edición de Santiago es tu Río, autoridades municipales y provinciales entregaron un Reconocimiento Verde a varios deportistas santiagueños que se destacaron durante 2025 su esfuerzo, compromiso y el valor del rol social del deporte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La entrega estuvo encabezada por la intendente, Ing. Norma Fuentes; por el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello; los subsecretarios de Turismo, Nelson Bravo, y de Cultura, Juan Leguizamón, y otros funcionarios municipales.

Los deportistas distinguidos fueron: en boxeo, Elio Trosch; en natación, Matías Sosa; en básquet masculino, Adrián Lange; en básquet femenino, Lorena Campos; en voley masculino, Gastón Ruiz; en voley femenino, Sofía Gerez; en handball masculino, Gabriel Herrera; en handball femenino, Fiorella Dell'Aringa; en rugby, Pedro Delgado; en cesto masculino, Santiago Díaz; en cesto femenino, Rita Cejas; en hockey masculino, Leandro Cárdenas; en hockey femenino, Valentina Pérez; en atletismo, Mauricio Garzón; en kick boxing, Ángel Pinto y en jiu jitsu, Miguel Albornoz.

El Reconocimiento Verde se trata de kokedamas, plantas ornamentales elaboradas mediante una técnica de origen japonés que consiste en cultivar la planta en una esfera de sustrato natural, sin maceta, envuelta en musgo.

La iniciativa se enmarca en la perspectiva ambiental de la gestión de la Intendente Fuentes, que impulsa políticas públicas orientadas al cuidado del espacio público, la promoción de hábitos saludables y la construcción de una ciudad más verde y sostenible.

Desde la organización destacaron que este reconocimiento busca integrar deporte, ambiente y comunidad, fortaleciendo valores como la responsabilidad social, la conciencia ambiental y el sentido de pertenencia, pilares fundamentales del programa Santiago es tu Río.