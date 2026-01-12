Cronograma de fumigación del municipio capitalino: así serán los operativos esta semana

La Municipalidad de la Capital continúa con el trabajo en los distintos barrios de la Madre de Ciudades.
La Dirección de Calidad de la Vida de la Municipalidad de la Capital informó su cronograma semanal de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos, en la continuidad de las acciones que se desarrollan durante todo el año en la ciudad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Este lunes se comenzará por los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.
Por su parte, el martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejército Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.
El miércoles se trabajará en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta y Los Inmigrantes.
Luego, el jueves, las tareas se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.
Por último, el viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.