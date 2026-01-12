La provocadora foto de Ian Lucas que encendió rumores de crisis con Evangelina Anderson

El streamer compartió una imagen sugerente en Instagram mientras crecen las versiones de un fuerte distanciamiento con la ex de Demichelis.

Hoy 08:12

Desde que empezó MasterChef Celebrity (Telefe) que hay una pareja que se llevó todas las miradas. Se trata de Ian Lucas y Evangelina Anderson quienes nunca confirmaron que tuvieron algo más que una amistad, pero los rumores crecieron y se volvieron incontrolables.

Hace unos días trascendió que hubo un cortocircuito entre los dos que los distanció de manera definitiva. Incluso fue la exbailarina la que, furiosa, salió a contestar en las redes sobre lo que dijeron de ellos.

Esta madrugada, Ian Lucas se volcó a su cuenta de Instagram donde tuvo una reacción totalmente diferente a la de su compañera. Tras todo lo que se habló este fin de semana, el streamer publicó una foto hot.

Ian Lucas

El mediático se sacó una selfie en el baño tras ducharse, en la que se lo ve solo con una toalla que le cubre las partes íntimas. Sin decir una palabra, Lucas solo compartió un emoji de sueño.

El posteo se puede leer de dos maneras: en primer lugar, que le “da fiaca” todo lo que están hablando sobre él desde hace varios días; en segundo punto, al mostrarse provocativo, deja en claro que está solo.

Los rumores se iniciaron luego de que Ian Lucas fuera muy determinante en sus redes tras una frase que había dicho Evangelina Anderson. “Nosotros somos compañeros y funcionales al show”, había comentado la modelo.

Al youtuber no le hizo nada de gracia lo que escuchó y había sido contundente. “Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento. Que mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”, había lanzado.