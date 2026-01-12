El “agotamiento del lunes” tiene explicación científica

Estudios recientes revelan que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse al inicio de la semana laboral, lo que explica la sensación de agotamiento.

Hoy 08:43

Arrancar el lunes con sensación de agotamiento, dificultad para concentrarse y falta de motivación es una experiencia compartida por millones de personas. Aunque esta situación suele atribuirse al estrés laboral o a la “pereza”, la ciencia muestra que detrás de la llamada fatiga de lunes hay mecanismos biológicos bien definidos.

Según la cronobiología, la disciplina que estudia los ritmos biológicos, el cuerpo funciona con relojes internos que regulan el sueño, la vigilia, el metabolismo y la liberación hormonal. Cuando esos relojes se desajustan, la energía se resiente. Y eso es exactamente lo que ocurre tras el fin de semana, de acuerdo con estudios publicados en la revista Sleep Medicine.

“Jet lag social”

Durante el fin de semana, muchas personas se acuestan y se levantan más tarde, duermen siestas prolongadas o alteran sus horarios habituales. Según artículos de Sleep Medicine, este cambio genera un fenómeno conocido como jet lag social, similar al que se experimenta al viajar entre husos horarios.

El reloj biológico, regulado por el núcleo supraquiasmático del cerebro, necesita regularidad. Cuando el lunes se vuelve a madrugar de golpe, el organismo sigue funcionando con el “horario del fin de semana”. El resultado es una sensación de cansancio, somnolencia y bajo rendimiento cognitivo, incluso después de haber dormido varias horas.

La cronobiología explica que el sueño no solo sirve para descansar, sino para sincronizar procesos hormonales clave. Según investigaciones publicadas en Sleep Medicine, el desorden en los horarios afecta la secreción de melatonina y cortisol, dos hormonas centrales para el equilibrio energético.

La melatonina puede seguir elevada el lunes por la mañana, generando somnolencia, mientras que el pico de cortisol, necesario para activarse, se vuelve menos eficiente. Esta combinación explica por qué cuesta arrancar el día, concentrarse y sostener la atención durante las primeras horas de la semana.

Los especialistas en sueño coinciden en que no se trata de eliminar el descanso del fin de semana, sino de hacerlo más coherente con los ritmos biológicos. Según Sleep Medicine, algunas estrategias simples ayudan a disminuir la fatiga del lunes:

Mantener horarios de sueño similares todos los días, con una variación máxima de una hora.

Evitar dormir en exceso el fin de semana para “compensar” la semana.

Exponerse a luz natural por la mañana para reajustar el reloj biológico.

Reducir el uso de pantallas antes de dormir, especialmente los domingos.

Cuando estos hábitos se sostienen en el tiempo, el organismo logra una mejor sincronización y la sensación de agotamiento al inicio de la semana disminuye de forma progresiva.