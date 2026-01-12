Añatuya: un delincuente abandonó una moto robada tras ser perseguido por la Policía

La Policía recuperó una motocicleta y una rueda sustraída luego de identificar a los sospechosos mediante cámaras de seguridad. El conductor escapó a pie por el fondo de su vivienda.

Hoy 09:00

Un delincuente dejó una motocicleta robada en plena vía pública luego de ser acorralado por personal policial y escapó a pie por los fondos de su vivienda. La Policía recuperó el rodado y una rueda sustraída, tras identificar a los sospechosos mediante cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes, alrededor de las 01:15, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 41 realizaban un operativo en la intersección de avenida General Paz y calle Lugones.

La intervención se originó a partir de una denuncia presentada por Marcelina Belizán. Con el análisis de material fílmico, los uniformados detectaron una motocicleta Honda Storm roja, sin dominio ni faro delantero, en la que circulaban dos sujetos señalados como los autores del hecho.

Durante un patrullaje preventivo, los policías localizaron el vehículo sospechoso. Al intentar detenerlo, el conductor abandonó la moto sobre la vereda e ingresó rápidamente a una vivienda cercana, escapando por la parte posterior del inmueble.

En el lugar, los uniformados fueron recibidos por un joven de 25 años, identificado como Rodrigo Anrriquez, quien indicó que su hermano, conocido como “Achi”, era quien manejaba la moto al momento de la fuga. Informado de la situación, el joven entregó voluntariamente una rueda delantera de una motocicleta Keller 110 cc, que su familiar había robado con anterioridad.

Por disposición judicial, se procedió al secuestro preventivo de la Honda Storm y de la rueda recuperada. El operativo contó con el apoyo del Subcomisario Pablo Méndez y del personal de la Comisaría 41, que continúa con las actuaciones de rigor.