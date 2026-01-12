Reconocieron a Valeria Mazza como Visitante de Honor en Punta del Este

La modelo y empresaria fue distinguida por su relación con la ciudad y su compromiso social.

Valeria Mazza ha hecho de Punta del Este uno de sus lugares en el mundo. La supermodelo y conductora pasa sus eneros desde hace varias décadas en Finca Valeria, en La Barra, junto a sus cuatro hijos que acomodan sus agendas para el reencuentro familiar.

Allí fue distinguida como Visitante de Honor de Punta del Este por la alcaldesa María Antía, en reconocimiento a su histórica relación con la ciudad.

La distinción se realizó en el Summer Runway, un desfile solidario a beneficio de la Unidad de Quemados y Rehabilitación Pediátrica del Hospital Pereira Rossell, que se realiazó en Trump Tower en playa Brava, con la participación de 40 modelos y reconocidos diseñadores uruguayos y argentinos como Fabián Paz, Gustavo Pucheta y Santiago Artemis.

Valeria Mazza, quien lucia un vestido de Michael Costelo, llegó acompañada por su esposo, Alejandro Gravier y expresó su emoción y agradecimiento por el reconocimiento recibido. “Hace 35 años que venimos aquí, nos encanta comenzar todos los años en Punta de Este, en nuestra casa, Finca Valeria, que es un lugar de reencuentro con la familia y amigos”, expresó la top model que cerró un excelente 2025 conduciendo con éxito en España Bailando con las estrellas.

La familia Mazza Gravier se encuentra instalada en su chacra de La Barra. El 3 de enero Tiziano Gravier partió a Italia para representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina–Milano. El 6 de febrero será la ceremonia inaugural y la familia volverá a reencontrarse en Italia.