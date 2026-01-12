Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ENE 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Olímpico busca cortar la mala racha ante Instituto y cerrar la gira con una sonrisa

El Negro de La Banda visita esta noche a Instituto desde las 21.05 en el estadio Ángel Sandrín, con la urgencia de ganar para levantar cabeza fuera de casa y fortalecer su rendimiento.

Hoy 09:24

Olímpico cerrará su primera gira del año enfrentando esta noche a Instituto, desde las 21.05, con la necesidad de sumar una victoria que le permita recuperar confianza, mejorar su rendimiento lejos de La Banda y empezar a moldear carácter en condición de visitante. El equipo santiagueño atraviesa un mal momento y busca levantar cabeza de una vez por todas. 

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Negro ocupa actualmente la decimoquinta posición en la tabla, con un récord de 6 victorias y 12 derrotas, luego de los últimos dos traspiés: el jueves ante Independiente de Oliva (83-75) y el sábado frente a Atenas de Córdoba (89-75), ambos como visitante.

Enfrente estará un Instituto que llega en alza. La Gloria viene de vencer a Atenas (68-57), Racing de Chivilcoy (76-65) y Argentino de Junín (76-61), y se ubica séptimo en la tabla con un registro de 12 triunfos y 9 caídas

Datos del partido:

  • Estadio: Ángel Sandrín (Córdoba)
  • Hora: 21.05
  • Árbitros: Juan Fernández, Silvio Guzmán y Ezequiel Macías
  • TV: DirecTV

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada
  2. 2. Conocimos a Pancho: un potrillo rescatado que hoy es feliz en una granja familiar
  3. 3. “Estamos cerrando una etapa”: el mensaje de Juliana Awada tras su separación
  4. 4. Luego de los dichos de Trump, Cuba activó ejercicios militares y elevó su alerta defensiva
  5. 5. El tiempo para este lunes 12 de enero en Santiago del Estero: calor intenso y cielo nublado marcarán el inicio de la semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT