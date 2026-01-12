Olímpico busca cortar la mala racha ante Instituto y cerrar la gira con una sonrisa

El Negro de La Banda visita esta noche a Instituto desde las 21.05 en el estadio Ángel Sandrín, con la urgencia de ganar para levantar cabeza fuera de casa y fortalecer su rendimiento.

Hoy 09:24

Olímpico cerrará su primera gira del año enfrentando esta noche a Instituto, desde las 21.05, con la necesidad de sumar una victoria que le permita recuperar confianza, mejorar su rendimiento lejos de La Banda y empezar a moldear carácter en condición de visitante. El equipo santiagueño atraviesa un mal momento y busca levantar cabeza de una vez por todas.

El Negro ocupa actualmente la decimoquinta posición en la tabla, con un récord de 6 victorias y 12 derrotas, luego de los últimos dos traspiés: el jueves ante Independiente de Oliva (83-75) y el sábado frente a Atenas de Córdoba (89-75), ambos como visitante.

Enfrente estará un Instituto que llega en alza. La Gloria viene de vencer a Atenas (68-57), Racing de Chivilcoy (76-65) y Argentino de Junín (76-61), y se ubica séptimo en la tabla con un registro de 12 triunfos y 9 caídas.

Datos del partido: