Independiente BBC busca rápida recuperación ante Amancay en La Rioja

El elenco de Calle Salta visita esta noche desde las 22 a Amancay en La Rioja por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet, con la necesidad de volver a la victoria tras la caída ante Fusión Riojana.

Hoy 09:35

Independiente BBC vuelve a salir a escena en la Liga Argentina de Básquet esta noche, cuando desde las 22 enfrente a Amancay en La Rioja, en un duelo clave para sostener su buen momento en la competencia y recuperar terreno luego del último traspié.

El conjunto santiagueño viene de caer ajustadamente ante Fusión Riojana por 93 a 90, resultado que le cortó una racha de cinco victorias consecutivas que le habían permitido escalar varias posiciones en la tabla. Pese a la derrota, el equipo de calle Salta se mantiene sexto en las posiciones, con un récord de 8 triunfos y 8 derrotas.

Del otro lado estará un Amancay que llega en alza. El equipo riojano ocupa el quinto lugar con 15 partidos jugados y un registro de 9 victorias y 6 caídas, y viene de imponerse con claridad ante Huracán Las Heras de Mendoza por 90 a 72, en lo que fue su primer juego oficial del año.

El choque asoma como una buena medida para Independiente, que buscará afirmarse como visitante y no perder pisada en la zona alta de la tabla en una Liga Argentina que se muestra cada vez más pareja y exigente.

