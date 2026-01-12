Un camión de basura perdió el control y terminó impactando contra la tapia de una casa en Av. Aguirre

El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes, en la intersección con calle Lavalle. El vehículo municipal habría sufrido una falla mecánica.

Hoy 09:48

Un camión recolector de basura protagonizó un accidente de tránsito este lunes por la mañana en avenida Aguirre, luego de que el conductor perdiera el control del rodado y terminara impactando contra la tapia de una casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo alrededor de las 7, en el cruce con calle Lavalle, y fue advertido por personal policial tras una alerta recibida. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un camión municipal se encontraba detenido contra una tapia perimetral, con visibles daños materiales.

Según se informó, el vehículo pertenece a la Municipalidad de la Capital y era conducido por un hombre de 44 años, quien se desplazaba por Lavalle cuando sufrió un desperfecto mecánico que afectó el sistema de dirección.

La falla habría provocado la pérdida de maniobrabilidad, derivando en el impacto contra la pared de un domicilio sobre avenida Aguirre. A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas.

Efectivos de Comisaría Quinta realizaron las actuaciones de rigor en el lugar, mientras se evaluaban los daños ocasionados.