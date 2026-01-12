Ingresar
Susto en la previa de Comercio vs. Central Argentino por el colapso de una tribuna

En la antesala del cruce por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional, una de las tribunas cedió y provocó la caída de varios simpatizantes.

Hoy 09:58
Colapso

Un momento de gran preocupación se vivió ayer en la previa del partido entre Comercio y Central Argentino, por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, cuando una de las tribunas del estadio Raúl Adolfo Seijas mientras los hinchas cantaban y saltaban en apoyo al Tripero.

En las imágenes que circularon luego del hecho se observa cómo varias personas caen al piso de manera repentina y visiblemente sorprendidas por el fallo en la infraestructura de la tribuna. Afortunadamente, y pese al susto inicial, no se registraron heridos de gravedad y los simpatizantes solo presentaron algunos golpes menores.

Más allá del episodio, el encuentro pudo disputarse con normalidad y fue victoria de Central Argentino por 2 a 0 ante Comercio. Con este resultado, el conjunto bandeño avanzó a la quinta ronda eliminatoria del certamen, cerrando la serie con un global de 3 a 0 a su favor.

TEMAS Club Comercio Central Unidos Torneo Regional Federal Amateur Ampliación Central Argentino

