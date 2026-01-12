“Ahora soy Pampota”: Camilota se comparó con Pampita en sus redes

Entre humor y sensualidad, Camilota sorprendió a sus seguidores con su nueva foto.

Hoy 09:56

Camilota comparte a diario en las redes sociales diferentes publicaciones de su vida personal. En las últimas horas, sorprendió al publicar una foto hot en la que se la ve recostada en la cama.

En la historia que subió a su Instagram, la hermana de Thiago Medina se comparó con Pampita y acompañó su selfie con una divertida frase.

“No soy Pampita pero soy Pampota”, escribió la exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) en la postal que compartió para sus casi 900 mil seguidores.

El posteo

En cuanto a su look, Camilota posó recostada boca abajo para mostrar parte de su bikini negra. Además, acompañó la historia con la canción “Hace calor” de María Becerra.

De esa manera, la hermana de Thiago sorprendió a sus seguidores quienes reaccionaron con emojis de aplausos, fuegos y corazones.