Ranking ATP: Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo subieron en una semana con cambios en el Top 10

En la previa del Abierto de Australia, varios tenistas argentinos escalaron posiciones en el ranking ATP. Báez y F. Cerúndolo destacan entre los que mejor rendimiento mostraron.

Hoy 12:22

El 2026 arrancó con buenas noticias para el tenis argentino. Varios jugadores de nuestro país mejoraron posiciones en el ranking ATP, preparándose de la mejor manera para el inicio del circuito en Australia. Los casos más resonantes fueron los de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, quienes dieron pasos firmes en la clasificación mundial y se perfilan como los principales argentinos de la temporada.

Báez tuvo la subida más notable de la semana. Gracias a sus tres triunfos en la United Cup, donde registró una victoria de alto impacto ante el estadounidense Taylor Fritz (número seis del mundo), el bonaerense ascendió cuatro lugares y ahora se ubica en el puesto 38 del ranking. Su buen nivel a fin de año y en el arranque de 2026 lo posicionan con confianza para el Abierto de Australia.

Por su parte, Francisco Cerúndolo escaló una posición y volvió a entrar en el Top 20 mundial, tras un final de temporada anterior con altibajos que lo había hecho perder terreno. El porteño quedó muy cerca de su mejor ranking histórico, que fue el 18° alcanzado a mediados de 2025, y busca consolidarse entre los mejores.

Otros argentinos también avanzaron, aunque de manera más discreta. Juan Manuel Cerúndolo subió del 85° al 83°, mientras que Camilo Ugo Carabelli trepó del 48° al 47°, beneficiados por el descenso de puntos de otros jugadores.

En el otro extremo, el mayor retroceso de la semana fue para Tomás Etcheverry. El platense cayó en octavos de final del ATP 250 de Hong Kong ante Lorenzo Musetti y al no sumar unidades perdió posiciones, bajando del 57° al 61° con 895 puntos.

En cuanto al Top 10 del mundo, no hubo cambios en los lugares principales: Carlos Alcaraz sigue como número uno, seguido por Jannik Sinner y Alexander Zverev. La novedad llegó con el ingreso de Alexander Bublik en el puesto número 10, desplazando al británico Jack Draper fuera de los mejores diez del planeta.