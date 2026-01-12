Juana Viale respondió a los rumores que la vincularon con la separación de Mauricio Macri

La actriz utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir versiones.

Hoy 12:29

Juana Viale escribió un descargo en sus redes sociales luego de que intentaran vincularla con la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada.

“Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, expresó la actriz a través de sus historias de Instagram, en medio de los rumores que circularon.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”, dijo Juana este lunes por las versiones que la vinculaban a Macri.

Sobre estas noticias que trascendieron, la nieta de Mirtha Legrand manifestó: “Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo”.

“No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para ‘des’ informar, lastimando y mintiendo”, continuó Juana.

“A los que amo, respeto y admiro. Gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan las moscas", concluyó Viale en el descargo que publicó este lunes.