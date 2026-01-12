“No es dejar de comer, sino elegir mejor”: una nutricionista explicó cuál es el foco de la alimentación saludable

La especialista Ada Roldán analizó el cambio en la pirámide nutricional de Estados Unidos y explicó por qué en Argentina el foco está puesto en el equilibrio, la calidad de los alimentos y el acceso a una dieta saludable.

Hoy 14:46

En medio del debate generado por el reciente cambio en la pirámide nutricional de Estados Unidos, la nutricionista Ada Roldán brindó su mirada profesional y remarcó que ese modelo no puede trasladarse de manera directa a la realidad argentina, donde las recomendaciones alimentarias responden a un enfoque distinto.

Según explicó la especialista a Noticiero 7, las guías estadounidenses están pensadas para una población con altos índices de obesidad y un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. “Son recomendaciones destinadas a ese tipo de problemática”, señaló, y aclaró que si bien en Argentina también existe un elevado consumo de ultraprocesados, la situación nutricional local presenta otras dificultades.

“En nuestro país hay además carencias nutricionales vinculadas al acceso socioeconómico a determinados alimentos”, explicó Roldán, al tiempo que subrayó la necesidad de adaptar las pautas de alimentación saludable a las posibilidades reales de cada familia.

En ese sentido, indicó que no todas las personas tienen acceso diario a carnes u otras fuentes proteicas de mayor costo. “Eso no significa que no se pueda llevar una alimentación saludable. Las proteínas pueden reemplazarse tranquilamente por legumbres, granos integrales, huevos y otros alimentos más accesibles”, afirmó.

La nutricionista también comparó la pirámide nutricional utilizada en Estados Unidos con el esquema que históricamente se promovió en Argentina. “Aquí se trabajó durante mucho tiempo con el óvalo nutricional, que plantea un equilibrio entre todos los grupos de alimentos, a diferencia de la pirámide, que propone una forma más estricta de consumo”, explicó.

Además, destacó que el modelo argentino pone especial énfasis en el consumo de agua y la reducción de la sal, dos aspectos clave para la salud de la población. “En Argentina tenemos grandes problemas con el exceso de sal y con la hidratación, y eso es algo que el óvalo nutricional contempla claramente”, advirtió.

Consultada sobre las recomendaciones puntuales para Santiago del Estero, especialmente durante los meses de altas temperaturas, la profesional fue clara: “No es necesario dejar de comer. La premisa es elegir alimentos de mejor calidad, aunque sea en menor cantidad”.

En esa línea, remarcó la importancia de no descuidar ningún grupo alimentario. “El plato debe contener carbohidratos en su justa medida, frutas, verduras y proteínas de buena calidad, logrando un equilibrio en las cuatro comidas diarias”, sostuvo.

Sobre el consumo de frutas de estación, como sandía o melón, señaló que son una buena opción por su aporte de agua, aunque pidió moderar las cantidades. “Hay personas que hacen una comida solo a base de fruta y ahí se está descuidando la fuente de proteínas del día”, explicó.

Finalmente, Roldán subrayó que la hidratación debe sostenerse durante todo el año, aunque en provincias con altas temperaturas el cuidado debe ser aún mayor. “No es solo una recomendación para deportistas. Todas las personas deben prestar atención al consumo de agua durante todo el año”, concluyó.