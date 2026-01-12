Es hija de argentinos, brilla en Broadway y suena como novia de Franco Colapinto: quién es Maia Reficco

Una foto que compartió el piloto argentino la volvió tendencia en redes sociales y desató rumores de romance. Tiene 25 años, nació en Estados Unidos, fue Eva Perón en Broadway y hoy es una de las figuras jóvenes que pisa fuerte en el teatro y la música.

Una publicación reciente de Franco Colapinto fue suficiente para encender las redes sociales. Entre las imágenes que el piloto compartió durante sus vacaciones apareció Maia Reficco, y la escena no pasó inadvertida: en cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia y los rumores de romance comenzaron a multiplicarse.

Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, en el seno de una familia argentina, un dato que suele remarcar cada vez que habla de sus raíces. Su primera gran exposición llegó con Kally’s Mashup, la exitosa serie juvenil de Nickelodeon emitida entre 2017 y 2019, donde se destacó tanto por su faceta actoral como musical.

Ese papel fue el punto de partida de una carrera que rápidamente se proyectó a nivel internacional. Con apenas 19 años, alcanzó un hito poco común: se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en Evita en Broadway, un logro que marcó un antes y un después y la posicionó dentro del competitivo circuito teatral estadounidense.

Más tarde se sumó al reboot de Pretty Little Liars, donde dio vida a Noa Olivar, uno de los personajes principales. En 2024 regresó a Broadway como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice, consolidando su lugar en una de las plazas teatrales más exigentes del mundo.

En paralelo, Maia Reficco desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primer single, “Tuya”, y desde entonces continuó publicando canciones con un estilo propio, combinando pop, baladas y una impronta personal.

Ahora, su nombre volvió a instalarse en la conversación pública a partir de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Franco Colapinto, quien atraviesa un momento clave en su proyección dentro de la Fórmula 1. Mientras tanto, ella sigue afianzando un recorrido artístico que la ubica como una de las jóvenes figuras de mayor crecimiento en el escenario internacional.