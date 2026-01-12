Video: en Ojo de Agua tres mujeres y un hombre se enfrentaron a golpes en plena calle y una de ellas lo atacó con un rebenque

El brutal episodio ocurrió a plena luz del día sobre la Avenida 25 de Mayo, frente a la Terminal de Ómnibus de Villa Ojo de Agua. La pelea quedó registrada en video y muestra a una de las involucradas utilizando un rebenque para golpearlo.

Un hombre y tres mujeres protagonizaron una brutal pelea en la Avenida 25 de Mayo, frente a la Terminal de Ómnibus de Villa Ojo de Agua. El hecho quedó registrado en video y generó conmoción entre vecinos y transeúntes.

Un violento episodio sacudió el mediodía de este martes en la ciudad de Villa Ojo de Agua, cuando un conflicto de índole familiar derivó en una feroz pelea en plena vía pública. El hecho ocurrió en horas del mediodía en una de las zonas más transitadas del casco céntrico.

Las imágenes del enfrentamiento, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, muestran una secuencia de extrema violencia en medio de la calle, por lo que toda la situación se dio ante la mirada atónita de vecinos y ocasionales transeúntes.

La pelea incluyó golpes de puño, patadas y hasta un rebenque por parte de una de las mujeres. En un momento, una de las involucradas cayó al suelo, golpeándose peligrosamente cerca de una estructura metálica utilizada como estacionamiento de motos.

A pesar de la presencia de numerosos testigos, la agresión se prolongó durante varios minutos sin que se registrara una intervención inmediata para separar a los protagonistas.

Hasta el momento, las autoridades no informaron si hubo personas detenidas tras el altercado ni precisaron el estado de salud de las mujeres que resultaron heridas.



El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, que reclaman mayor presencia policial para prevenir este tipo de hechos violentos en espacios públicos.