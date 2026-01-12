Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ENE 2026 | 27º
X
Mascotas

Buscan a “Copo de Nieve”, una gatita que fue llevada del Bº Borges y piden que regrese con su familia

La dueña de la mascota solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Asegura que una mujer en moto se la llevó y pide que sea devuelta, ya que tiene familia.

Hoy 23:10
Copo de Nieve

Una vecina del barrio Borges se dio cuenta que despareció su gatita “Copo de Nieve”, una gatita siamés que fue llevada de la vía pública durante la noche del domingo.

Según relató la mujer, el hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, en la intersección de calle 101 y calle 9, cuando una joven que circulaba en moto levantó a la gatita y se la llevó del lugar. “Por favor, devolvela porque tiene dueña”, expresó con preocupación.

La señora explicó que Copo de Nieve es la gatita de su nieta, una mascota muy querida por toda la familia, y remarcó que se trata de una hembra de raza siamés, fácilmente reconocible.

Ante la situación, piden a quien la haya llevado —o a cualquier persona que tenga información— que se comunique de inmediato para que la gatita pueda regresar a su hogar. Contacto: 385 5809133

TEMAS Barrio Borges Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Padre heroico: se arrojó frente a un colectivo para salvar la vida de su hijo
  2. 2. Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada
  3. 3. Más de un kilo y medio de cocaína y $3,5 millones en efectivo incautados en el operativo sobre Ruta 9
  4. 4. Un camión de basura perdió el control y terminó impactando contra la tapia de una casa en Av. Aguirre
  5. 5. El tiempo para este lunes 12 de enero en Santiago del Estero: calor intenso y cielo nublado marcarán el inicio de la semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT