Buscan a “Copo de Nieve”, una gatita que fue llevada del Bº Borges y piden que regrese con su familia

La dueña de la mascota solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Asegura que una mujer en moto se la llevó y pide que sea devuelta, ya que tiene familia.

Hoy 23:10

Una vecina del barrio Borges se dio cuenta que despareció su gatita “Copo de Nieve”, una gatita siamés que fue llevada de la vía pública durante la noche del domingo.

Según relató la mujer, el hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, en la intersección de calle 101 y calle 9, cuando una joven que circulaba en moto levantó a la gatita y se la llevó del lugar. “Por favor, devolvela porque tiene dueña”, expresó con preocupación.

La señora explicó que Copo de Nieve es la gatita de su nieta, una mascota muy querida por toda la familia, y remarcó que se trata de una hembra de raza siamés, fácilmente reconocible.

Ante la situación, piden a quien la haya llevado —o a cualquier persona que tenga información— que se comunique de inmediato para que la gatita pueda regresar a su hogar. Contacto: 385 5809133