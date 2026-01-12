Incendios en Chubut: el fiscal general aseguró que el responsable podría recibir hasta 20 años de prisión

Carlos Díaz Mayer confirmó que lograron identificar el lugar donde inició el fuego y descartó la participación de grupos mapuches.

Carlos Díaz Mayer, el fiscal de Chubut a cargo de la investigación por los incendios forestales en la provincia, detalló este lunes que el fuego comenzó en el medio entre la localidad de El Oso y Puerto Patriada.

Díaz Mayer relató: “Estamos queriendo determinar, por la cámara de seguridad, por la ubicación de las antenas de teléfono, por testimonios, y entrevistas que estamos tomando y que está tomando la policía, ¿qué pasó? ¿quién estuvo en el lugar y quién pudo haber provocado el incendio?“.

El fiscal remarcó que en el lugar donde comenzó el fuego “no había un fogón, no había un asado, no era un lugar para hacer asado”, ya que “es a 200 metros del único camino, en el medio del bosque, alguien que por lo menos tuvo que haberse representado la posibilidad de generar semejante daño y sabiendo la cantidad de gente que había en Puerto Patriada que no iba a poder bajar, con la posibilidad de poner en riesgo a la salud y a la vida de todas estas personas”.

El funcionario judicial también aseguró que “está totalmente descartado” que hayan sido grupos de la comunidad mapuche quienes iniciaron el fuego. “Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”, agregó al respecto.

En cuanto a las consecuencias penales, advirtió que el responsable podría enfrentar una grave condena. “Podría llegar hasta los 20 años de prisión si se comprueba el delito doloso”, señaló. Además, confirmó que se investiga “una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del incendio”, un elemento que se incorporó a la causa en las últimas horas.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que 22 de los 32 incendios forestales registrados en Chubut se encuentran “completamente extinguidos”, como parte del operativo provincial y federal desplegado para combatir el fuego en la Patagonia.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que, pese a las precipitaciones registradas, el operativo no se detiene. “Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, alertó.