“No pude resolver cosas”; la tristeza de la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

El reality de cocina de Telefe tiene ahora un nuevo eliminado. La posibilidad de regresar comienza este martes 13 con el conocido repechaje.

Hoy 05:16

Este lunes 12 de enero se desarrolló una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe). Y un participante dejó el certamen por decisión del trío de jurados, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

La gala del certamen culinario conducido por Wanda Nara comenzó con siete participantes en la cuerda floja: Agustín "Cachete" Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio "Turco" Husaín, Marixa Balli, La Joaqui, Emilia Attias y Andy Chango.

El desafío de la jornada consistió en replicar, en 70 minutos, una impactante torta de chocolate, dulce de leche y pasta de maní, elaborada por Betular.

Los participantes que mejor trabajaron hicieron fueron Andy Chango, en primer lugar, y luego, bastante más atrás del músico, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui y "Cachete" Sierra.

Y por otro lado el jurado reprobó al Turco Husaín, Marixa Balli y Emilia Attias.

Finalmente, Emilia Attias fue eliminada de MasterChef Celebrity.

"La verdad que me duele un montón, porque me encanta estar acá", se despidió la actriz y conductora, emocionada.

"Me voy con mucha nobleza porque sé todo lo que entregué. La verdad que no esperaba irme hoy, pero no pude resolver cosas... Fue frustrante, pero esto es así", sumó Emilia, con autocrítica por su tarea.

Y rápidamente destacó que participará del repechaje para volver a tener una nueva oportunidad en MasterChef Celebrity. "Voy a pelear por mi lugar", aseguró.

¿Quiénes siguen en MasterChef Celebrity?

Con las eliminación del exboxeador Roña Castro, el periodista Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura, el músico Walas (que entró como reemplazo de Pablo Lescano), Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez y ahora de Emilia Attias, quedan 12 participantes en competencia en el certamen culinario conducido por Wanda Nara.

Ellos son: Leandro "Chino" Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi "La Reini" Gonet, Maxi López (fue reemplazado por Claudia Villafañe y luego por Yanina Latorre), La Joaqui, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, "Cachete" Sierra y Andy Chango.

Arranca el repechaje en MasterChef Celebrity

Este martes 13 de enero comienza el repechaje de MasterChef Celebrity. Los participantes que ya dejaron su delantal vuelven por una segunda oportunidad, pero no estarán solos; la competencia sube la apuesta con la incorporación de caras nuevas.

El grupo de los que regresan por su revancha personal está compuesto por Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y la flamante eliminada, Emilia Attias.

Pero el camino no será fácil, ya que deberán medirse de igual a igual con nuevos aspirantes: Ariel Puchetta, Esther Goris, Rusherking y Evelyn Botto.