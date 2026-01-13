Ingresar
Violento choque entre colectivos altera la calma matutina y genera caos vehicular en el sur de la ciudad

El siniestro entre unidades de las líneas 116 y 15 ocurrió en avenida Belgrano y Juncal y obligó a la policía a intervenir para ordenar el tránsito.

Hoy 07:21

Un fuerte choque entre dos colectivos del transporte público generó momentos de tensión y complicaciones en el tránsito durante la mañana de este martes en la zona sur de la ciudad.

El siniestro ocurrió sobre avenida Belgrano, a la altura de la intersección con calle Juncal, cuando unidades pertenecientes a las líneas 116 y 15 impactaron por causas que aún se investigan.

Tras el choque, personal policial se hizo presente en el lugar para ordenar el tránsito y recabar información sobre lo sucedido. El incidente provocó demoras significativas en la circulación vehicular, mientras los agentes trabajaban para liberar la zona y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el sector.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas heridas ni el estado de los conductores implicados. Autoridades indicaron que continuarán las pericias para determinar las responsabilidades en el hecho.

