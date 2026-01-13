Qué hicieron Mauricio Macri y Juliana Awada tras confirmar su separación

Ángel de Brito reveló detalles inéditos sobre la decisión del expresidente y la empresaria luego de 15 años juntos.

Hoy 08:30

La noticia de que Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron después de 15 años de matrimonio generó sorpresa. A pesar del hermetismo detrás de la ruptura, trascendieron algunos detalles de lo que pasó en el entorno del expresidente y la empresaria.

En su ciclo de Bondi, el conductor Ángel de Brito contó que la crisis de la pareja “empezó hace un año, en enero pasado”.

“Ahí, Juliana y Mauricio empezaron a hablar de su separación. Fue un proceso largo que estuvieron charlando todo este año. Y finalmente decidieron anunciarla ahora que pasaron las fiestas porque querían pasar las navidades juntos. De hecho subieron imágenes. Así que hace un año que estaban ya decididos”, comentó el periodista.

Además, de Brito detalló qué hicieron los protagonistas de la noticia en el proceso en el que sacaron a la luz su realidad sentimental.

“Mauricio viajó a Europa antes del anuncio porque el anuncio obviamente fue acordado. Ninguno de los dos se sorprendió ni nadie de su entorno más íntimo. Mauricio se fue a Europa, nadie sabe con quién. Y se va a quedar allá 10, 15 días. Apagó el teléfono”, lanzó.

El periodista también sostuvo que Awada se va a quedar en la casa del exclusivo country Cumelén, cerca de Villa La Angostura, Neuquén. “Va a permanecer ahí por tiempo indefinido. No quieren hacer declaraciones ninguno de los dos. Todo lo que pongan va a ser por redes sociales. No quieren agregar más capítulos a esto que saben que va a ser noticia”, remarcó.