De ser reemplazado por Colapinto a su despedida definitiva: Alpine anunció la salida de Jack Doohan

El piloto australiano dejó la escudería francesa pese a tener contrato vigente para 2026.

Hoy 10:37

Alpine anunció este martes la salida definitiva de Jack Doohan, quien no continuará vinculado al equipo francés para la temporada 2026 de la Fórmula 1, pese a tener un año más de contrato. La escudería con base en Enstone confirmó la noticia con un breve comunicado en sus redes sociales, en el que informó que la desvinculación se dio de común acuerdo, para permitirle al piloto australiano buscar nuevas oportunidades profesionales.

Doohan había comenzado 2025 como piloto titular tras su debut en el cierre de 2024, pero su etapa en la Máxima fue breve y accidentada. No logró sumar puntos en sus primeras seis carreras y su mejor resultado fue un 13º puesto en el Gran Premio de China. A eso se sumó la presión constante por la llegada de Franco Colapinto como piloto de reserva, lo que terminó derivando en una “rotación” interna antes del GP de Emilia-Romaña que finalmente lo dejó fuera de la butaca.

Desde entonces, el argentino se afianzó como piloto del equipo y aseguró su continuidad también para 2026, mientras que Doohan fue relegado al rol de reserva y perdió protagonismo incluso frente al otro piloto suplente, Paul Aron. El australiano pasó a trabajar mayormente desde la sede de Enstone y prácticamente desapareció del paddock y de las redes oficiales del equipo durante el resto de la temporada.

Doohan se había unido a la Academia Alpine en 2022, fue piloto de reserva en 2023 y ese mismo año terminó tercero en la Fórmula 2, con tres victorias y cinco podios. Su debut en la Fórmula 1 se produjo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, reemplazando a Esteban Ocon, lo que le valió luego la confirmación como titular para 2025.

En el comunicado oficial, Alpine destacó su paso por la estructura: “Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpine en graduarse en un asiento de carrera con el equipo”, y agregó que le agradecen “su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años”. Por ahora, el futuro del australiano es una incógnita, aunque no se descarta que continúe su carrera en la Súper Fórmula de Japón con el equipo KONDO Racing.