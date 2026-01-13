Rusia desafía a Estados Unidos: mantendrá el control de sus activos petroleros en Venezuela

La empresa Roszarubezhneft salió al cruce de la postura del gobierno de Donald Trump, que advirtió sobre un control por tiempo "indefinido" de la venta de la producción en el país caribeño.

Hoy 12:05

Desde Moscú escalaron la tensión con Washington al plantear que los activos petroleros que Rusia desarrolla en Venezuela pertenecen al país liderado por Vladimir Putin, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control del país caribeño. La firma rusa Roszarubezhneft dijo que todos los activos de la compañía en Venezuela son propiedad de Rusia y que se apegará a sus compromisos con los socios internacionales allí, informó la agencia de noticias TASS.

Roszarubezhneft, propiedad de una unidad del Ministerio de Desarrollo Económico ruso, se constituyó en 2020 y poco después compró las participaciones venezolanas de la petrolera estatal rusa Rosneft, después de que Washington impusiera en ese momento sanciones a dos unidades de Rosneft por comerciar con petróleo venezolano.

Todos los activos de Roszarubezhneft en Venezuela "son propiedad del Estado ruso", en cumplimiento de las leyes de Venezuela, el derecho internacional y los acuerdos entre los dos países, dijo en un comunicado, según TASS. Trump habló abiertamente de controlar las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo, en conjunto con compañías petroleras estadounidenses.