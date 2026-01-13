Valentino, el nene que deslumbró bailando chamamé en Jesús María y se volvió viral

El pequeño bailarín subió al escenario junto a Christian Herrera durante el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y se robó todos los aplausos.

Hoy 17:49

Durante la tercera noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, un inesperado protagonista se llevó todas las miradas y ovaciones: Valentino, un niño tucumano que subió al escenario como invitado del cantante Christian Herrera y deslumbró al público bailando chamamé.

Con una presencia escénica arrolladora, soltura y un carisma que conquistó a todos, el pequeño se lució al ritmo del folklore y compartió el centro de la escena con el artista, provocando una verdadera ovación en el anfiteatro. Su actuación fue uno de los momentos más emotivos y celebrados de la noche.

El show no tardó en volverse viral en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y destacaron el talento, la alegría y la pasión de Valentino sobre uno de los escenarios más importantes del país.

Mensajes de admiración, aplausos virtuales y palabras de aliento inundaron las plataformas, convirtiendo al niño en una de las grandes revelaciones del festival de Jesús María. Con su baile, Valentino no solo se ganó el cariño del público presente, sino que también dejó su huella en una jornada que ya es recordada como inolvidable.