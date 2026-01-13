Ingresar
Así se jugarán las tres primeras fechas de Mitre y Güemes en la Primera Nacional

El Auri y el Gaucho ya conocen el cronograma de sus primeras fechas del certamen.

Hoy 19:00

La Primera Nacional 2026 ya tiene su hoja de ruta inicial para los equipos santiagueños y quedaron definidos los días y horarios de las tres primeras fechas para Mitre y Güemes, que buscarán arrancar el campeonato con el pie derecho en sus respectivas zonas.

Agenda de Mitre

Primera fecha: Mitre visitará a All Boys el domingo 8 de febrero a las 17, en Floresta, en lo que será su estreno oficial en la temporada.

Segunda fecha: El Aurinegro tendrá su primer partido como local cuando reciba a Estudiantes de Caseros, el domingo 15 de febrero a las 19.30, en el estadio 8 de Abril.

Tercera fecha: En la continuidad del fixture, Mitre volverá a salir a la ruta para enfrentar a Racing de Córdoba, el domingo 22 de febrero a las 18.30, en Nueva Italia.

Agenda de Güemes

Primera fecha: El Gaucho debutará en casa frente a Nueva Chicago, el domingo 8 de febrero desde las 17, en el estadio Arturo “Jiya” Miranda.

Segunda fecha: Por la Zona B, Güemes visitará a San Martín de San Juan, el sábado 14 de febrero a las 19.30, en un compromiso exigente fuera de casa.

Tercera fecha: En la tercera jornada, el equipo santiagueño volverá a jugar como local y recibirá a Chacarita Juniors, el domingo 22 de febrero a las 17, en La Isla.

De esta manera, Mitre y Güemes ya conocen su camino inicial en la Primera Nacional y comienzan a planificar un arranque de torneo que será clave para acomodarse rápido en la tabla y empezar a construir sus objetivos en la temporada 2026.

TEMAS Club Atlético Mitre Club Atlético Güemes Primera Nacional

