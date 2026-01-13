Desakta2 dirá presente en el Festival Nacional del Artesano de Ojo de Agua

La organización confirmó la grilla de artistas para el evento que se desarrollará el 27 y 28 de febrero.

Hoy 18:54

La banda de cuarteto cordobés más convocante se suma a una grilla impresionante que incluye a artistas consagrados a nivel nacional como Luciano Pereyra, Christian Herrera, Lázaro Caballero y El Indio Lucio Rojas, entre muchos otros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Villa Ojo de Agua se prepara para el 29° Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, un evento de gran nivel ya consolidado en el calendario festivalero del país, que se realizará el viernes 27 y sábado 28 de febrero, en el predio del Club Atlético Instituto.

La organización confirmó la participación de Desakta2, una de las bandas de cuarteto más explosivas y populares del momento, que se unirá a la grilla con propuestas que abarcan distintos géneros musicales.

Algunos de los artistas que se presentarán durante las dos jornadas:

Viernes 27 de febrero:

* Luciano Pereyra

* Desakta2

* Dúo Coplanacu

* Fabricio Rodríguez

* Dany Hoyos

* Los Cristales del Chamamé

Sábado 28 de febrero:

* Cantores del Monte: Lazaro Caballero - Christian Herrera - El Indio Lucio Rojas

* Orellana Lucca

* Marcelo Toledo

* Los Alfiles

* Manolo Herrera y las Sachaguitarras Atamishqueñas

A esta espectacular cartelera se le sumará la participación de destacados artistas locales. Los asistentes también podrán disfrutar de una carpa con stands de artesanos, academias de danza y una oferta gastronómica regional típica, garantizando un evento cultural vibrante.

Esta nueva edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños” mantiene su espíritu solidario, ya que la totalidad de las ganancias recaudadas será destinada a más de 20 cooperadoras escolares de la ciudad y del departamento Ojo de Agua.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $35.000 por noche y pueden adquirirse en la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, así como en los puntos de venta habilitados en localidades vecinas y en Santiago Capital. También hay venta de entradas online a través de la plataforma paseshow.