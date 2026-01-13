Santilli recorre zonas afectadas por los incendios y el jueves se reúne con Cornejo por la reforma laboral

El ministro del Interior tiene una agenda cargada. El Gobierno pisa el acelerador.

Hoy 21:04

El ministro del Interior, Diego Santilli, recorrerá este miércoles zonas de la Patagonia afectadas por los incendios que azotan a la provincia de Chubut, en medio de su gira por las jurisdicciones para recolectar apoyos para la reforma laboral.

Santilli recorrerá zonas del sur afectadas junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, indicaron fuentes oficiales.

Por el momento el ministro del Interior no tiene prevista una reunión con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con quien se había reunido la semana última para coordinar acciones de asistencia ante los incendios.

El jueves, en tanto, Santilli viajará a Mendoza para reunirse con el gobernador aliado Alfredo Cornejo, uno de los que anticipó su respaldo a la reforma laboral e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa.

“La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo Cornejo en una entrevista con un medio local.

La agenda

El viernes a las 14 será el turno del gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, a quien Santilli iba a ver este martes antes de que el vuelo del mandatario provincial debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.

El nuevo acercamiento entre el Gobierno y Ziliotto tuvo lugar en el marco de los nuevos contactos establecidos por el Poder Ejecutivo para avanzar en la búsqueda de las voluntades necesarias que permitan aprobar la reforma laboral.

De esta forma, Santilli verá al peronista Ziliotto en la previa a la mesa política que convocó para ese mismo día el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

Pasados los días habilitados para que los funcionarios y legisladores se tomen vacaciones, el Poder Ejecutivo buscará accionará los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo con la sanción en febrero de la reforma laboral.

Algunos de los alfiles designados por la cúpula libertaria para el despliegue de la estrategia ya movieron sus cartas: la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, anticipó que convocará a una comisión, que funcionará a partir del próximo viernes a cargo de la abogada Josefina Tajes, para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.

El 26 de enero, en tanto, los senadores debatirán sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días de febrero.

El proyecto de reforma laboral es una de las principales obsesiones de la administración libertaria, que intenta afinar el debate antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero.