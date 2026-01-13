Rusherking entró en competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity

El cantante santiagueño se sumó al reality gastronómico que se emite por Canal 7 y buscará ganarse un lugar en el certamen en plena etapa de repechaje.

Hoy 22:50

Las cocinas más famosas de la televisión volvieron a encenderse y, entre las sorpresas de esta nueva etapa, apareció un nombre con fuerte sello santiagueño. Rusherking ingresó oficialmente a MasterChef Celebrity, el popular programa de cocina que se transmite por Canal 7.

El artista, oriundo de Santiago del Estero, se incorporó al certamen en un momento clave: el repechaje, una instancia decisiva en la que los participantes eliminados compiten por una nueva oportunidad para continuar en carrera.

Una etapa clave en el reality

La segunda etapa de MasterChef Celebrity llegó tras la sorpresiva eliminación de Emilia Attias, un episodio que sacudió a la audiencia y marcó el inicio de una fase cargada de tensión, expectativas y estrategias renovadas.

En el repechaje, regresaron a la competencia figuras como Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol y Luis Ventura, todos decididos a reescribir su historia dentro del programa. A ellos se sumó la propia Attias, cuya salida había generado un fuerte impacto tanto en el jurado como entre sus compañeros.

Nuevas caras en las cocinas

Pero la gran novedad de esta etapa no fue solo el regreso de exparticipantes, sino también la incorporación de nuevas celebridades que debutan en el reality. Entre ellas se destacan la actriz Esther Goris, el cantante de Ráfaga Ariel Puchetta, la locutora Evelyn Botto y Rusherking, una de las voces más representativas de la nueva generación musical.

La llegada del santiagueño aportó frescura y expectativa al certamen, no solo por su popularidad y vínculo con el mundo artístico, sino también por el desafío que implica para él enfrentarse a un terreno completamente distinto al de los escenarios.

Expectativa y desafío

Con todos los participantes partiendo prácticamente desde cero, el repechaje promete platos exigentes, emociones intensas y decisiones determinantes. Para Rusherking, la experiencia representa una oportunidad de mostrarse en una faceta diferente y competir por el ansiado delantal que le permita seguir en el juego.

Así, Santiago del Estero vuelve a decir presente en uno de los programas más vistos de la televisión argentina, con un representante que buscará dejar su huella, esta vez, entre hornallas, recetas y devoluciones del jurado.