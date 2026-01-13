Qué puesto ocupó Argentina en el ranking de la región con la inflación de 2025

El país anotó una variación de precios del 2,8% en diciembre. Perú fue el país con menor variación de precios de la región. Cómo quedó el mapa económico.

Hoy 23:24

La inflación de diciembre en la Argentina fue de 2,8% y lideró el ranking entre los países de América Latina con mayores alzas en sus precios medidos de forma mensual. Así, el país que gobierna Javier Milei registró una variación de 31,5% en todo 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pese a la desaceleración de 86,3 puntos porcentuales contra el año previo, la Argentina continúa siendo uno de los países con el índice de inflación anual más elevado de la región, junto a Bolivia.

Inflación en América Latina: cuánto aumentaron los precios en Argentina y el resto de la región en 2025

A diferencia del resto de los países de la región, la Argentina y Bolivia son los únicos países de América Latina que aún registran cifras de inflación anualizadas de dos dígitos.

La Argentina anotó una variación de precios de 2,8% en diciembre y cerró 2025 con un acumulado de 31,5%.

El último dato disponible de Venezuela es de mayo, cuando registró una inflación de 18,4% en el quinto mes. No hay datos oficiales de la inflación de noviembre del país gobernado por Nicolás Maduro, ya que dejo de funcionar la web del Observatorio Venezolano de Finanzas.

Bolivia anotó una suba de precios de 0,59% en diciembre. Desde enero, el indicador arrojó un incremento de 20,40%.

Brasil mostró una variación mensual de 0,25% en el último mes del 2025, según los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) del IBGE. El indicador arrojó un alza de 4,41% en todo 2025.

Perú tuvo un nivel de aumento de precios de 0,12% en diciembre y sumó 1,51% durante 2025.

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) difundió un aumento del 0,27% para los precios en diciembre. Medida de forma anual, la cifra llegó a 5,10%.