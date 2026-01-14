Del ganado en pie a Vaca Muerta

La industria y la educación técnica no figuran en el glosario de Milei. Él privilegia las exportaciones de bienes primarios y la especulación financiera.

Hoy 05:07

Por Ricardo de Titto, en diario Clarín

Hacia 1925 el stock ganadero argentino contaba 30 millones de bovinos y otro tanto de ovinos, sobre una población de 9 millones de habitantes, o sea, unas siete cabezas de ganado por persona.

Ahora hay 53 millones de vacunos y casi 13 millones de ovejas, esto es 1.4 animal per cápita. Cuando el “granero del mundo” exportaba casi todo su lino y su maíz y la mitad de su trigo, el área sembrada coincidía con lo que hoy se llama “zona núcleo”.

En un siglo su extensión se ha duplicado y la cosecha alcanza un récord de 140 millones de toneladas (93% de maíz, soja y trigo y el resto de girasol, cebada y sorgo). Por su lado, la minería –principal recurso de la era colonial, la plata– apenas explotaba su petróleo, cobre, oro y plomo; había sido Sarmiento –¡cuándo no!– su pionero con la Ley 448, que impulsó la exploración de minas de carbón para sustituir su muy costosa importación.

Lucio V. López alertaba: “Vemos repetirse con frecuencia esas terribles crisis que por lo general no tienen más causa que el abuso del crédito y el despotismo a que nos somete el capital extranjero”, y subraya: “Un país sin industria como el nuestro, está siempre expuesto a las crisis”.

En 1876 un Pellegrini proteccionista interpela: “¿Cuál es la nación que ha sido grande y poderosa siendo únicamente pastora?” y precisa: “la prosperidad de los pueblos se mide por su consumo de hierro”. Sarmiento sentencia: “¡Las vacas dirigen la política argentina!”.

La disputa entre dos modelos fue ganada por los latifundistas, pero en la primera mitad del siglo XX el país asistió a un proceso de sustitución de importaciones –lo que implica obras públicas e inversión en educación, ciencia y tecnología– y en octubre de 1945 concreta la primera colada de arrabio en Zapla. El desarrollo nutre al mercado interno y el consumo y favorece la movilidad social.

En 2025, en Davos, Javier Milei describió los cambios que pregona la nueva extrema derecha y enfatiza en la “batalla cultural” como cruzada contra la “ideología del wokismo enfermizo” y su “agenda siniestra” –a todo sustantivo, un epíteto– para “volver a abrazar un modelo de defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”. Enuncia la lista de enemigos: “el Estado, cuyo propósito es penalizar el disenso, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género (…), cabezas de una misma criatura: la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social”.

La lista sigue: “ambientalismo fanático” –“el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático”–, “la agenda sanguinaria y asesina del aborto”, la negación de los femicidios y hasta la torpe asimilación de la homosexualidad con la pedofilia.

Las nuevas migraciones, agregó, “se asemejan al suicidio colectivo” impelido por “hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos”. ¿Creerá que la gente que emigra –antes o ahora– lo hace por placer? Defender lo indefendible y estar alerta, sobre todo “después de la caída del Muro de Berlín” cuando “los países libres se empezaron a autodestruir porque se quedaron sin adversarios por derrotar”.

La conclusión es gravísima, “la paz nos volvió débiles” e impone reconstruir “el éxito civilizatorio que ha sido Occidente”: Trump es el nuevo ángel custodio de la libertad, como en Venezuela.

La industria y la educación técnica no figuran en el glosario de Milei; él privilegia las exportaciones de bienes primarios y la especulación financiera. La deuda pública pisa ya los 450 mil millones de dólares y los sectores que más crecen son la intermediación financiera (un 28,5%) y minas y canteras (10%) mientras la industria se contrae: en 22 meses bajaron la persiana casi 20.000 empresas con la pérdida de 260.000 empleos y la utilización de la capacidad instalada industrial se redujo más del 60% por segundo año consecutivo. La explicación es simple: menos demanda y más trabajo en negro.

En el marco del nuevo acuerdo Mercosur-UE y más allá del agro las expectativas se centran en Vaca Muerta, la minería, tierras raras y glaciares, apuestas muy cuestionadas por sus impactos ambientales y sociales en el contexto de la crisis climática global que el presidente desconsidera, mientras la UIA exige “un nuevo contrato productivo que reconozca a la industria como pilar del desarrollo”.

De nuevo, el modelo: ¿fábricas y tecnología o capitales gaseosos y remate de vacas vivas o muertas? Previo a su ritual cierre, “¡Viva la libertad carajo!” –días antes de la estafa de $Libra–, Milei se permitió incursionar en la filosofía de la historia y el pasado como brújula: “Como dijo alguna vez Churchill ‘Cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante’”. En eso –al menos, en eso– estamos de acuerdo.

Aceptando el convite apunto el clamor de otro inglés, Shakespeare. En su Ricardo II el Duque de York lamenta la entrega de Inglaterra a Francia, deshonra que degrada a su nación: “El país de estas queridas almas, este caro, caro país/ por su reputación a través del mundo/ está ahora arrendado (¡muero de vergüenza al decirlo!)/ Como una habitación o una mísera granja/ Inglaterra […] está ahora encadenada al oprobio”.

¿Será ése el modelo para afirmar un status neocolonial con base en los recursos primarios? ¿O acaso la república transitó 150 años solo para pasar de depender de una exclusiva casta ganadera a ser manipulada por cofradías extractivistas y financieras? ¿Ajustará Milei su nuevo discurso en Davos? “Ser o no ser, esa es la cuestión”, acotaría Hamlet.