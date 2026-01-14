Tailandia: al menos 22 muertos y más de 60 heridos al caer una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros

La formación descarriló y se produjo un incendio. La tragedia ocurrió en un lugar donde estaban haciendo un puente ferroviario.

Hoy 05:18

Al menos 22 personas murieron y 64 resultaron heridas este miércoles en Tailandia, tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani, con casi 200 personas a bordo.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la ciudad donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción para una línea de alta velocidad y "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", al que llegaron equipos de emergencia.

Hasta el momento, los rescatistas recuperaron 22 cadáveres y atendieron a 64 heridos, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras las autoridades comparaban la lista de personas a bordo con los registros de sobrevivientes.

Aunque en un primer momento el gobierno local reportó cuatro fallecidos, en un segundo comunicado publicado minutos después actualizó el número, elevando a 22 el total de cuerpos recuperados, mientras continúa el operativo en el lugar.

El accidente ocurrió en Ban Thanon Kho, a 32 kilómetros de Bangkok. Fue a las 9.05 de la mañana hora local.

El tren, denominado Expreso Especial 21, circulaba con tres vagones y un total 195 pasajeros, confirmó la Empresa Estatal de Ferrocarriles de Tailandia (SRT). La mayoría de quienes viajaban eran estudiantes.

Los bomberos lograron contener el incendio, mientras equipos de rescate se dedicaron a intentar liberar a los pasajeros que habían quedado atrapados en vagones volcados.

Medios locales y usuarios en redes sociales publicaron numerosas imágenes de la tragedia, que muestran parte del incendio registrado y a decenas de socorristas en el lugar del accidente.

El ministro de Transporte de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, explicó que se abrió una investigación para determinar los motivos del accidente. "Aún no está claro por qué pasó", indicó.

Según informes preliminares citados por medios tailandeses, parte de la grúa se desplomó sobre las vías instantes antes de que pasara la formación, que no logró frenar a tiempo.

La misma versión indica que como consecuencia de la colisión, descarriló el tren completo y el resto de la estructura de la grúa, de unas 30 toneladas, cayó sobre los vagones.