Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello vuelven a X, y la red social que había prohibido Nicolás Maduro

La nueva presidenta y el ministro que es voz del chavismo reactivaron sorpresivamente este martes sus cuentas. También apareció un posteo en la de Nicolás Maduro. Empezó a restablecerse el acceso a X en el país, que estaba bloqueado desde agosto de 2024.

Hoy 05:32

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retornó este martes a X, la red social que había suspendido en agosto de 2024 el mandatario Nicolás Maduro, quien acusó entonces a su dueño, el magnate sudafricano Elon Musk, de formar parte de un "golpe de Estado cibernético" en su contra. Poco después, comenzó a restablecerse el acceso a X en todo el país.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió Rodríguez, quien asumió tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a X y envió un abrazo "a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes" del país.

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos", remató el número dos del chavismo.

Diosdado a veces utilizaba la red social para compartir contenido de otros usuarios, aunque sin añadir comentarios.

También en la noche de este martes se reactivó la cuenta de X del propio Maduro, que permanecía inactiva desde el 8 de agosto de 2024: se publicó una foto del dictador arrestado junto a Rodríguez y Flores, acompañado de un mensaje que dice "han transcurrido 11 días de su secuestro".

Más tarde, Venezuela volvió a tener acceso a X, cuyo bloqueo había ordenado Maduro tras su reelección con fraude en 2024.

Ministros, parlamentarios e instituciones gubernamentales paralizaron el uso de esta red, que era el primer canal de información del país. Desde entonces, su acceso dentro del país era solo posible mediante el uso de una red privada, también denominada VPN.

Usuarios de la operadora telefónica Digitel ya podían ingresar a X en la noche del martes, constató la agencia AFP. En otras compañías, como Movistar y la estatal Cantv, el acceso a la plataforma era aún parcial.

Otros altos funcionarios del Gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil, ya habían vuelto a utilizar esa red social tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero.

Con el dictador preso en Nueva York, el chavismo decidió un giro también en este tema, que se suma a las negociaciones con Estados Unidos por el petróleo y a la liberación de presos políticos, siempre bajo la fuerte presión de Donald Trump que le exige un alineamiento con el plan que busca imponer en Venezuela.

El 8 de agosto de 2024, Maduro había ordenado sacar de circulación a X y le dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara "recaudos" ante las autoridades del país.