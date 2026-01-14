“Continúa en estado crítico”: Bastián, el niño accidentado en Pinamar, fue operado nuevamente por su lesión hepática

El pequeño de 8 años atraviesa un delicado momento luego de un fuerte golpe sufrido en un choque en la zona conocida como La Frontera. Su abuela pidió “cadena de oración” para ayudarlo en este difícil momento.

Hoy 06:03

Un niño de 8 años quedó internado en grave estado tras un violento choque entre una camioneta Amarok y un vehículo tipo UTV en la zona de La Frontera de Pinamar, en un accidente que volvió a poner en el centro del debate la irresponsabilidad de los adultos y la exposición de menores en este tipo de vehículos recreativos durante la temporada de verano. El accidente, ocurrido la noche de este lunes en el sector de médanos, dejó al menor con lesiones severas, internado en terapia intensiva y sometido a múltiples operaciones, mientras otros dos nenes resultaron heridos y los adultos implicados sufrieron golpes leves.

Diario Clarín volvió a recorrer este martes por la tarde la zona de la Frontera. A pesar de lo sucedido en las últimas horas, las personas comenzaron nuevamente a instalar sus reposeras sobre la arena. Algunos turistas llegaban por primera vez al lugar. “Vine porque lo vi por la tele y quería saber de qué se trataba”, contó una mujer, mientras observaba el movimiento de cuatriciclos y camionetas. Sin embargo, las escenas de riesgo se repetían: nenes al volante, adultos manejando una Amarok con un bebé en brazos y chicos trasladados sin ningún tipo de protección.

Desde el Municipio apuntaron a la conducta de los adultos como uno de los principales factores de riesgo. Sebastián Berardone, secretario de Seguridad, remarcó que llevar chicos en este tipo de vehículos como UTV o cuatriciclos es una práctica extendida, pero peligrosa. En ese sentido, sostuvo que muchos de los episodios más graves tienen como denominador común la falta de conciencia y la irresponsabilidad de los adultos, potenciada por la idea de que durante las vacaciones “nada malo va a pasar”.

Sobre el caso del lunes fue contundente respecto al uso de los elementos de seguridad. “Los tres chicos iban atrás, sin cinturón de seguridad, en un UTV para cuatro personas, y al vehículo todavía le sobraba un ocupante”, explicó. Y agregó: “El chico voló adentro de la jaula y el golpe fue contra el fierro”. También advirtió sobre prácticas habituales: “La camioneta tenía el cinturón puesto por atrás solo para que no suene la alarma. Eso es lo peor que te puede pasar”.

Desde el área de Seguridad insistieron en que no se trata solo del tipo de vehículo, sino del modo en que se lo utiliza. “Un UTV mal utilizado mata gente. A 40 kilómetros por hora, un UTV mata”, afirmó y subrayó que “estos vehículos tienen tecnología y sistemas de seguridad, pero se los usa para lo que no están hechos. Ahí aparece el peligro”. La conclusión, aseguraron, es clara: “El 99% de los accidentes dependen de uno”.

Desde el Municipio también advirtieron que el lugar donde ocurrió el choque es un espacio privado. “Todo esto es propiedad privada”, señalaron desde la Dirección de Seguridad en Playa. Se trata de terrenos pertenecientes a sociedades anónimas: “Esto es terreno de Montecarlo, una sociedad anónima. Son terrenos que se compraron hace más de 100 años atrás y todavía no se desarrollaron”. En ese marco, insistieron en que esa condición no exime responsabilidades: “Que sea propiedad privada no significa que se pueda usar como lo usan”.

Por último, la Secretaría de Seguridad municipal detalló que los controles se realizan de manera permanente y coordinada con fuerzas policiales. “Estamos haciendo operativos con dron, policía y personal municipal. Identificamos patentes, detectamos maniobras peligrosas y secuestramos los vehículos”, explicaron. Los procedimientos se concentran en los accesos y egresos del sector, con controles de documentación y alcoholemia. En lo que va de la temporada ya se secuestraron 11 vehículos.

El caso

Alrededor de las 20 del lunes, una camioneta y dos vehículos tipo UTV chocaron en la zona de la Frontera, en Pinamar, lo que provocó graves heridas a Bastián, de tan solo 8 años.

Según informaron fuentes policiales, uno de los UTV salió desde el interior de la Frontera con un adulto y tres chicos a bordo y terminó colisionando con una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del impacto, los tres menores resultaron heridos. El más grave fue Bastián, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y en el torso. El nene quedó inconsciente y debió ser reanimado y entubado de urgencia en el lugar antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.

Bastián quedó internado en la unidad de terapia intensiva del hospital con una lesión severa en el hígado que requirió un taponamiento quirúrgico para contener la hemorragia. Este martes, tuvieron que operarlo nuevamente.

Temprano este martes, la abuela de Bastián había hablado con Clarín y confirmado que volvió a ser ingresado al quirófano. “Bastián acaba de entrar hace un rato de nuevo, así que por el momento no puedo dar ningún parte ni ninguna novedad. Estamos pidiendo cadena de oración”, expresó, mientras la familia aguarda con angustia la evolución de su estado de salud.

Después del mediodía, el parte médico del hospital detalló que la cirugía terminó y que se realizó un "recambio del packing de contención hepática" para evitar hemorragias. También señaló que la exploración quirúrgica fue "negativa para sangrado activo". No obstante, los médicos expresaron que "actualmente el paciente continúa en estado crítico en UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado". Se esperaba que pudiera ser derivado al hospital de Mar del Plata, el de mayor complejidad que se encuentra más cerca.

Las otras dos menores involucradas sufrieron traumatismos, permanecían conscientes y fueron derivadas al hospital local por sus propios medios, mientras que los adultos resultaron con lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

Por otra parte, en el lugar del choque trabajaron efectivos policiales y fuerzas de seguridad, que preservaron la zona para la realización de las pericias correspondientes en el marco de una causa caratulada como “lesiones culposas”.

Fuentes vinculadas a la investigación aseguraron a Clarín que las pericias preliminares determinaron que los ocupantes de la parte trasera del UTV no llevaban colocados los cinturones de seguridad al momento del siniestro, mientras que quienes viajaban en los asientos delanteros sí los utilizaban. En cuanto a la camioneta Volkswagen Amarok involucrada, se estableció que los cinturones estaban colocados detrás del respaldo de los asientos, una maniobra habitual para evitar que se active la alarma sonora del vehículo.

Días antes de este siniestro, Clarín ya había estado en “La Frontera” de Pinamar para contar cómo esa zona de médanos se transformó en una atracción donde impera la velocidad y la imprudencia, con vehículos todo terreno, camionetas 4×4 y UTV circulando sin reglas estrictas y exponiendo a familias y turistas a situaciones de riesgo durante la temporada de verano. Donde se describía un escenario de descontrol y maniobras temerarias que, lamentablemente, vuelve a ponerse en foco con este nuevo siniestro en el mismo sector.