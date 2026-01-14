Arrestan a Kiefer Sutherland por agredir al conductor de una aplicación

El actor fue detenido tras un incidente ocurrido durante la noche de los Globos de Oro; enfrenta cargos por amenazas criminales y deberá presentarse ante la Justicia en febrero.

Hoy 06:55

El actor Kiefer Sutherland fue arrestado en la madrugada del 12 de enero por agredir física y verbalmente a un conductor de una empresa de transporte VTC, según consta en el informe policial difundido por medios internacionales. El documento indica que la detención se realizó bajo los cargos de “amenazas criminales” y agresión.

De acuerdo con la información oficial, ninguno de los involucrados requirió atención médica, y el caso permanece bajo investigación. Tras su arresto, a Sutherland se le fijó una fianza de 50.000 dólares y deberá comparecer ante un juez el 2 de febrero. Hasta el momento, ni el actor ni sus representantes han emitido declaraciones públicas.

Sutherland, conocido por su trabajo en la serie ‘24’ y en producciones como ‘Jóvenes ocultos’ y ‘Línea mortal’, se encontraba recientemente trabajando en el rodaje del thriller de acción ‘Father Joe’, dirigido por Luc Besson y con la participación de Al Pacino y Ever Anderson. El actor ha desarrollado una carrera diversa que incluye actuación, dirección y actividad musical.

No es la primera vez que el intérprete enfrenta problemas legales. Sutherland ha sido detenido en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol, incluyendo un caso en 2020 por el cual recibió una condena que incluyó 48 días de cárcel y cinco años de libertad condicional. También ha protagonizado otros incidentes violentos, como la agresión al diseñador Jack McCollough en 2009 y una pelea en un bar durante el rodaje de ‘Los tres mosqueteros’ en 1993.