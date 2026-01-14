Palabra de experto: cuál es la cantidad ideal de pasos para que una caminata sea beneficiosa

Enterate qué recomienda uno de los médicos influencers del momento y cómo implementar su técnica para reducir la masa muscular y mejorar la calidad de vida.

Hoy 08:11

Caminar a diario favorece al organismo en múltiples aspectos. Por ese motivo, los expertos en salud sugieren cierta cantidad de minutos que hay que cumplir en cada jornada para activar el cuerpo y, entre otros casos, reducir el exceso de grasa. En ese sentido, el médico clínico Rodrigo de la Rosa reveló cuál es el número exacto de pasos requeridos para que este ejercicio funcione a la perfección.

De acuerdo a uno de los videos que compartió en su cuenta de Instagram, @dr.larosa, el médico graduado de la Universidad del Salvador señaló que las personas entre 45 y 74 años deberían caminar 8000 pasos diarios para quemar el exceso de tejido adiposo acumulado y favorecer otros aspectos del organismo.

“Caminar es uno de los ejercicios más subestimados que existe. Y lo más hermoso de caminar es que ya tenemos estudios sobre la cantidad ideal de pasos que necesitamos dar para estar sanos. Tenemos estudios en Japón que nos muestran que caminar aproximadamente un poco más de 8000 pasos parece ser la cantidad ideal. Cantidad óptima para que una persona de 45 a 74 años evite la pérdida de músculo cuando envejece”, informó el experto.

Y añadió: “Mucha de nuestra reducción de la calidad de vida en la tercera edad está asociada a la pérdida de masa muscular. Por ende, si caminar puede ayudarnos a mantener esa masa muscular, deberíamos hacerlo. Y lo mínimo absoluto que necesitás por día si sos vago y querés tener algún beneficio de salud, es que te ayudemos a mantener esa masa muscular”.

El médico señaló que, para aquellos a los que no les gusta caminar demasiado, solo basta con dar más de 2000 pasos todos los días para disminuir la mortalidad y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. “Como mínimo, buscá dar todos los días más de 2700 pasos y apuntá siempre que puedas llegar a 8800 o más”, sugirió De la Rosa.