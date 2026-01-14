El Congreso reactiva la reforma laboral y el oficialismo sale a negociar con empresarios y la CGT

El Gobierno volvió a poner en agenda la reforma laboral y activó una ronda de negociaciones con empresarios y la CGT, con reuniones previstas en el Senado, para sumar respaldos políticos y avanzar con el tratamiento del proyecto.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Diego Santilli, titular de Interior, y los legisladores Patricia Bullrich desde el Senado, y Martín Menem por Diputados, se pusieron al frente de la estrategia para aprobar la reforma laboral.

Los proyectos de Modernización Laboral, cambios a las leyes de Glaciares y al Código Penal son los tres temas centrales para el oficialismo. Sin embargo, aún no envió al Congreso los cambios al Código Penal, mientras tanto, por ejemplo, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, pidió a los senadores “que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”.

En relación con la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich, líder del oficialismo en la Cámara alta, viene manteniendo contacto con los legisladores de su bancada. Además, desarrolló una intensa actividad, el pasado fin de semana, en Mar del Plata, donde defendió ante empresarios y Pymes los cambios a las leyes del trabajo.

Mientras tanto, el ministro Diego Santilli avanza con los gobernadores. Se reunió con Ignacio Torres y con Leandro Zdero. Por razones meteorológicas postergó para el viernes el encuentro con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y se reunirá este jueves en Mendoza con el mandatario radical Alfredo Cornejo.

En todos los encuentros, el titular de Interior tiene el objetivo de sumar votos en el recinto para acompañar a los 21 senadores de La Libertad Avanza, que deben alcanzar los 37 legisladores para tener quórum y abrir el debate. También negocia qué quieren las provincias y cuáles son los cuestionamientos.

Uno de ellos es el artículo 191 del proyecto, que modifica para los ejercicios fiscales que se iniciaron a partir del 1° de enero de 2026 las alícuotas de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que los cambios impositivos implicarán una perdida de recursos coparticipables entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Según el IARAF la pérdida total para las provincias y CABA alcanzará 1,2 billones de pesos anuales, mientras que para la Nación serían 790 mil millones de pesos en 2026, un 0,22% del PBI.

Las reuniones técnicas

De manera paralela se abren este viernes 16 las reuniones de los equipos técnicos entre el oficialismo, que controla la estratégica comisión de Trabajo, encabezada por la propia Bullrich, y los equipos técnicos de empresarios, cámaras profesionales y empresarias y de la CGT. La coordinación de los encuentros estará a cargo de la abogada Josefina Tajes, quien forma parte de los equipos de la ex ministra de Seguridad.

Dentro de las propuestas elevadas a la Comisión de Trabajo está la de CADAM, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, quienes plantearon la eliminación de costos ocultos en paritarias que esperaban que la reforma laboral los elimine, pero aún no están contemplados en el proyecto. Ponen como ejemplo el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP).



