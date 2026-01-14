Ingresar
Rusia respaldó a Delcy Rodríguez y volvió a desafiar a EEUU en medio de la disputa por el petróleo venezolano

El canciller de Vladimir Putin, Serguéi Lavrov, destacó que el gobierno chavista defienda sus “prioridades nacionales” y tildó de “ilegal” el operativo norteamericano en Caracas.

Hoy 10:33

Rusia respaldó a Delcy Rodríguez y volvió a desafiar a Estados Unidos en medio de la disputa por el petróleo venezolano. El canciller de Vladimir Putin, Serguéi Lavrov, destacó  que el gobierno chavista defienda sus "prioridades nacionales" y tildó  de "ilegal" el operativo norteamericano en Caracas, que terminó con la detención y traslado a Estados Unidos del líder chavista Nicolás Maduro, juzgado por narcoterrorismo.

De  esta manera desde Moscú escalaron la tensión con Washington, ya que  previamente plantearon que los activos petroleros que Rusia desarrolla  en Venezuela pertenecen al país liderado por Putin, tras las  declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre  el control del país caribeño. La firma rusa Roszarubezhneft dijo que  todos los activos de la compañía en Venezuela son propiedad de Rusia y  que se apegará a sus compromisos con los socios internacionales allí,  informó la agencia de noticias TASS.

Roszarubezhneft, propiedad de una unidad del Ministerio de Desarrollo Económico ruso, se constituyó en 2020 y poco después compró las participaciones  venezolanas de la petrolera estatal rusa Rosneft, después de que  Washington impusiera en ese momento sanciones a dos unidades de Rosneft  por comerciar con petróleo venezolano.

