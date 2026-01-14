Hinchas de Comercio convocan a un banderazo tras el colapso de la tribuna

La comunidad Tripera realizará una protesta pacífica este jueves 15 a las 12 en la sede del club.

Hoy 11:33

Los hinchas de Comercio Central Unidos lanzaron una fuerte convocatoria a un banderazo en defensa de la institución, luego del preocupante episodio ocurrido el domingo, cuando se produjo la caída de parte de una tribuna del club. Desde el entorno Tripero aseguraron que el hecho no fue un accidente aislado, sino la consecuencia directa de años de abandono, falta de mantenimiento y ausencia de inversiones.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad tripera: socios, hinchas, vecinos, barrios y agrupaciones identificadas con la institución, con el objetivo de hacerse escuchar y visibilizar la situación que atraviesa el club, en un momento que consideran crítico para su presente y su futuro.

El banderazo se realizará este jueves 15, entre las 12:00 y las 12:20, en las instalaciones del Club Comercio Central Unidos.