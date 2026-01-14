“Confíen en Delcy”: el nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel

El hijo del mandatario venezolano aseguró que su padre expresó firmeza política y su respaldo absoluto a la presidenta encargada.

Hoy 11:50

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó un segundo mensaje desde donde se encuentra privado de su libertad en Estados Unidos, con el que pide explícitamente que confíen en la mandataria interina Delcy Rodríguez.

El mensaje fue transmitido por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien precisó que la comunicación fue enviada a través de los equipos jurídicos de su padre.

"Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron", sostuvo el hijo del presidente durante una movilización en Caracas.

Maduro Guerra dijo que este nuevo comunicado ratifica la firmeza política del mandatario y su respaldo absoluto a la presidenta encargada en un contexto que calificó de complejo para Venezuela.

"Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia", comentó.

"Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica", señaló.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una movilización de los trabajadores del transporte venezolanos en distintos puntos de Caracas, quienes reiteraron su respaldo al Gobierno nacional y exigieron la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados y sacados del país sudamericano durante una incursión militar de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero pasado, la cual también dejó al menos 100 muertos y decenas de heridos, además de numerosos daños en cuatro ciudades.