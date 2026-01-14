Delcy Rodríguez anunció “un nuevo momento político” en Venezuela y afirmó que seguirán las excarcelaciones

La presidenta chavista aseguró que el proceso de liberación de presos políticos sigue abierto y declaró que ya fueron excarceladas más de 400 personas desde diciembre.

Hoy 19:03

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que el país sudamericano “se abre a un nuevo momento político”, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. El mensaje fue pronunciado ante periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, donde la funcionaria llamó al entendimiento entre los distintos sectores del país.

“Es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica”, dijo Rodríguez.

También informó que desde diciembre fueron liberadas 406 personas detenidas por razones políticas, en un proceso que —según precisó— había sido iniciado por Maduro antes de ser capturado el pasado 3 de enero. Añadió que las excarcelaciones se desarrollan de manera progresiva y bajo evaluación caso por caso.

Rodríguez remarcó además que el proceso de liberación de presos políticos “se mantiene abierto” y que aún no ha concluido, casi una semana después de que su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante de personas”.