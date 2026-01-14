Rusherking sigue en carrera en MasterChef Celebrity: el santiagueño busca su lugar en la cocina más famosa del país

El músico oriundo de Santiago del Estero superó la segunda noche del repechaje y continúa con chances de ingresar al certamen. Su desempeño fue uno de los más destacados de la jornada.

Rusherking volvió a ser protagonista en MasterChef Celebrity. El artista santiagueño participó de la segunda noche del repechaje y, aunque no logró asegurarse todavía un lugar definitivo en el programa, tuvo una destacada actuación que le permitió seguir en carrera dentro del reality de cocina más visto del país.

Durante la gala, los participantes debieron enfrentar nuevas pruebas propuestas por el jurado, que evaluó técnica, sabor y presentación. La dinámica del repechaje es clara: avanzar noche a noche superando desafíos eliminatorios, donde solo los mejores continúan con la ilusión de ingresar oficialmente a la competencia.

En ese contexto, Tomi “Rusherking” brilló con uno de los platos mejor valorados de la jornada. Si bien su preparación no le alcanzó para clasificar directamente, logró imponerse en el duelo frente a Ariel Pucheta, resultado que le permitió seguir con vida en el certamen y avanzar a la tercera noche del repechaje.

El buen desempeño no sorprendió del todo a sus seguidores. Además de su carrera musical, Rusherking abrió hace un tiempo un restaurante de pastas, proyecto en el que se involucra activamente en la cocina y donde viene desarrollando una faceta gastronómica que ahora busca trasladar a la televisión.

Con este nuevo paso, el santiagueño continúa firme en su objetivo de entrar a MasterChef Celebrity y representar a Santiago del Estero en uno de los programas más populares del país. La tercera noche será clave para definir su futuro dentro del certamen.