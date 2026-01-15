Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de tropas a Groenlandia por pedido de Dinamarca

La medida busca fortalecer la presencia de la OTAN y la cooperación entre aliados europeos.

En una jornada definida por la intensa actividad diplomática y militar en el Ártico, Suecia, Gran Bretaña, Noruega, Francia y Alemania confirmaron el envío de destacamentos militares a Groenlandia tras la solicitud de Dinamarca para reforzar la seguridad en la zona.

La decisión surge en medio de tensiones geopolíticas crecientes, relacionadas con las intenciones de Estados Unidos de ampliar su influencia en el territorio autónomo danés.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció la llegada de tropas suecas a Groenlandia este miércoles. El despliegue se enmarca en el ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica, que cuenta con la participación de varios países aliados.

Kristersson explicó que los uniformados suecos colaborarán con otros contingentes internacionales para coordinar futuras acciones dentro del operativo solicitado por Dinamarca.

En simultáneo, el ministro de Defensa británico, John Healey, confirmó la incorporación de un militar británico a un grupo de reconocimiento que participará en el mismo ejercicio.

Durante una conferencia de prensa en Estocolmo, afirmó que la integración británica responde al interés compartido con la administración de Donald Trump en fortalecer la seguridad y disuadir posibles acciones de Rusia o China en el Ártico.