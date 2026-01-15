Emilia Clarke anunció su despedida del género fantástico tras Game of Thrones

La actriz afirmó que su etapa en el universo fantástico quedó atrás y repasó el impacto emocional que tuvo para ella el final de Daenerys Targaryen.

Emilia Clarke aseguró que no volverá a trabajar en el género fantástico luego de su experiencia en “Game of Thrones”, donde interpretó durante ocho años a Daenerys Targaryen, uno de los personajes más icónicos de la serie. En una entrevista con The New York Times, realizada como parte de la promoción de su nueva serie de espionaje “Ponies” (Peacock), la actriz fue contundente: “Es muy improbable que vuelvan a verme subir a un dragón, o incluso compartir un plano con uno, jamás.”

Clarke, nominada en cuatro ocasiones al Emmy por su rol, estuvo en el centro de la polémica durante la última temporada de Game of Thrones, cuando Daenerys sufrió un giro abrupto hacia la villanía. Su muerte marcó el clímax del episodio final, un desenlace que ella misma no vio venir. En diálogo con Entertainment Weekly, recordó que quedó en shock tras leer los guiones: “¡¿Qué, qué, qué, QUÉ?! Viene de la nada. Estaba anonadada. Lloré y salí a caminar durante horas. No sabía cómo iba a hacer esto.”

La actriz explicó que incluso buscó contención emocional en su familia: “Llamé a mi mamá y le dije: ‘No quiero contarte lo que pasa, pero necesito que me hables porque estoy al borde’. Me afectó mucho.” También confesó que comenzó a hacerles preguntas extrañas a su madre y a su hermano, quienes no entendían su angustia por la naturaleza moral de Daenerys.

El giro de la “Mad Queen” fue ampliamente criticado por los seguidores de la serie, quienes consideraron que el desarrollo fue precipitado. Clarke admitió en 2020, en diálogo con The Sunday Times, que le molestó que la producción priorizara las grandes secuencias visuales por encima del desarrollo de personajes. Un año después, consultada por The Hollywood Reporter sobre si había hecho las paces con el final, afirmó: “Realmente sí. De verdad que sí.”

Con el paso del tiempo, la actriz reconoce que su vínculo personal con la serie hace difícil evaluar su impacto con distancia: “Creo que me llevará hasta mis 90 años poder ver Game of Thrones objetivamente. Hay demasiado de mí ahí. Tengo muchas reacciones emocionales porque sé qué estaba viviendo mientras filmábamos.” Aun así, aseguró que observa el universo en expansión de la franquicia “con paz”.

En declaraciones a MTV, Clarke también se refirió al enojo de los fans: “Entiendo por qué la gente está molesta, totalmente. Pero como actriz, tenés que estar en la misma página que el personaje al que le diste sangre, sudor y lágrimas durante una década. No podés simplemente decir: ‘Bueno, hago la escena y ya’. Tenés que entregarte.”

Con su nuevo enfoque profesional puesto en otros géneros —como el thriller y el drama—, Clarke deja atrás definitivamente las criaturas míticas y las épicas fantásticas que definieron una etapa clave de su carrera.