Dinamarca respondería con fuego si EE.UU. usa la fuerza para anexionar Groenlandia

El portavoz del Mando de Defensa danés explicó que se aplicaría un decreto real de 1952 que abarca todo el país, incluida la isla ártica.

Hoy 07:39

Las Fuerzas Armadas de Dinamarca estarían obligadas a responder con fuego a las tropas de Estados Unidos, en el caso de que Washington intentara anexionar Groenlandia mediante el uso de la fuerza, indicó Tobias Roed Jensen, portavoz del Mando de Defensa danés, en declaraciones a The Intercept.

"Las unidades militares danesas tienen el deber de defender el territorio danés si es objeto de un ataque armado, incluida la adopción de medidas defensivas inmediatas si fuera necesario", declaró Jensen.

En este contexto, el vocero militar aludió a un decreto real de 1952 que se aplica a todo el Reino de Dinamarca, incluida la isla ártica.

En el mismo sentido, Jensen señaló que el decreto garantiza que "las fuerzas danesas pueden actuar para defender el Reino de Dinamarca en situaciones en las que el territorio danés o unidades militares danesas sean atacados, incluso si las circunstancias hacen imposible esperar nuevas instrucciones políticas o militares".